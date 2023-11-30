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    • Кечинов рассказал, почему перестал удивляться поражениям «Спартака»

    Кечинов рассказал, почему перестал удивляться поражениям «Спартака»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов подвел итоги первого матча красно-белых в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в гостях с «Оренбургом» (0:1).

    «К моему сожалению, поражения «Спартака» не удивляют. У команды постоянные скачки и отсутствие стабильности. Могут сыграть великолепный матч, а в следующем – проиграть кому угодно. Раньше не было никакого сомнения в результате: знали, что победят, когда едут в гости к какому-нибудь сопернику.

    Поражение от «Оренбурга» добавит негатива в общий фон «Спартака». Но в марте будет ответная игра, где «Спартак» должен проходить дальше, потому что сильнее», – сказал Кечинов.

    • Ответный матч запланирован на 12 марта 2024 года.
    • В РПЛ «Спартак» занимает четвертое место с 27 очками после 16 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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