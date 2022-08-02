Кечинов назвал трех россиян из «Спартака», которые могли бы уехать в Европу

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов назвал трех российских игроков столичного клуба, которые могли бы продолжить карьеру в Европе.
«Прямо сейчас из российских игроков «Спартака» могли бы уехать в Европу Джикия, Соболев и Зобнин. Не могу сказать, что в топовый клуб, но в среднюю европейскую команду – легко.
Литвинов, Чернов и Умяров? Нет, пока ещe рановато уезжать — они лишь недавно начали играть за основной состав. Мне очень нравится Игнатов, но он у Абаскаля вообще не играет. Джикия, Соболев и Зобнин — вот это опытные ребята», — сказал Кечинов.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- Следующий матч – 6 августа против «Урала».