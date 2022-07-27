Кечинов: «Будет здорово, если новые боссы «Спартака» сделают из него команду, как в 90-е»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе Леонида Федуна с поста председателя совета директоров московского клуба.

«Мне сложно сказать, что будет, если Федун отойдeт от дел. Он очень много сделал для «Спартака». Про новых руководителей я вообще ничего не знаю. Любят они футбол, как Федун, или нет… Вообще непонятно – просто загадка.

Будет здорово, если новые боссы полюбят «Спартак» – захотят сделать из него команду, как в 90-е – флагманом российского футбола. Мне так хочется, чтобы «Спартак» наконец-то стал лидером и превзошeл «Зенит», – сказал Кечинов.