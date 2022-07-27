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  • Кечинов: «Будет здорово, если новые боссы «Спартака» сделают из него команду, как в 90-е»

Кечинов: «Будет здорово, если новые боссы «Спартака» сделают из него команду, как в 90-е»

27 июля 2022, 01:10
11

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе Леонида Федуна с поста председателя совета директоров московского клуба.

«Мне сложно сказать, что будет, если Федун отойдeт от дел. Он очень много сделал для «Спартака». Про новых руководителей я вообще ничего не знаю. Любят они футбол, как Федун, или нет… Вообще непонятно – просто загадка.

Будет здорово, если новые боссы полюбят «Спартак» – захотят сделать из него команду, как в 90-е – флагманом российского футбола. Мне так хочется, чтобы «Спартак» наконец-то стал лидером и превзошeл «Зенит», – сказал Кечинов.

  • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
  • При нем команда взяла все российские трофеи.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кечинов Валерий
Комментарии (11)
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Томик
1658877962
Будет здорово, в первую очередь, если никаких фортелей как с "Динамо" со "Спартаком" не произойдёт. Федун, по крайней мере, и стадион нам подарил и развала не допустил. За что ему огромное спасибо. Выигрывать хочется конечно, но слишком много вокруг богатых прощелыг.
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Дядя Серёжа
1658884884
Сделать как в 90-е... звучит как-то... Спартак Чемпион... как-то...
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vladimir-7
1658897436
Оставьте, оставьте Федуна, всем командам РПЛ будет команда, у которой можно отбирать очки.
Ответить
mihail200606
1658903951
Питер не даст...
Ответить
balam
1658904055
будет как с Локо...так что терпите ребята
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САДЫЧОК
1658904606
Во первых все новые босы- это старые ! Во вторых , в 90 е скупали лучших , в высшей лиге , то , чем сейчас Зенит промышляет !
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alefreddy
1658907227
для лидерства нужно усилить пол состава команды а защита и вовсе никакая
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alp
1658907252
сделать спартак как в 90 -е не получится. спартак потерял всю свою административную силу безвозвратно, да и у клубов теперь появились бабки.
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paracetamol
1658910335
Если Федун отойдeт от дел, то оставит за себя Зарему. Сразу чемпионами будете!
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