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    Кечинов: «Будет здорово, если новые боссы «Спартака» сделают из него команду, как в 90-е»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном уходе Леонида Федуна с поста председателя совета директоров московского клуба.

    «Мне сложно сказать, что будет, если Федун отойдeт от дел. Он очень много сделал для «Спартака». Про новых руководителей я вообще ничего не знаю. Любят они футбол, как Федун, или нет… Вообще непонятно — просто загадка.

    Будет здорово, если новые боссы полюбят «Спартак» — захотят сделать из него команду, как в 90-е — флагманом российского футбола. Мне так хочется, чтобы «Спартак» наконец-то стал лидером и превзошeл «Зенит», — сказал Кечинов.

    • Федун владеет «Спартаком» с 2004 года.
    • При нем команда взяла все российские трофеи.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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