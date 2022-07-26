Федун может уйти с поста председателя совета директоров «Спартака»

Стало известно о возможных изменениях в составе совета директоров «Спартака».

Пост председателя может покинуть Леонид Федун, который владеет клубом с 2004 года.

«Федун больше не будет председательствовать в новом СД «Спартака», управлением клубом займeтся человек от «Лукойла», и это произойдeт очень скоро.

Возможно, Федун на какое-то время останется рядом и будет участвовать, как миноритарный владелец акций, но ясно одно: скоро его абсолютная власть иссякнет.

Насколько я знаю, управлять «Спартаком» от «Лукойла» будет его первый вице-президент и владелец пакета акций Александр Матыцын. Очень может быть, что он и возглавит новый СД.

Впрочем, даже если не возглавит лично, это не совсем важно. Важно следующее: Матыцын будет принимать решения по ключевым процессам.

В настоящий момент идут юридические процедуры по передаче акций «Лукойлу». Именно поэтому у «Спартака» вроде бы не маленький бюджет, но абсолютно нет свободных денег на трансферы: Федун уже не выделяет средства на эти цели, «Лукойл» еще не принимает по ним решения.

«Спартак» в этом смысле завис между старым и новым, прошлым и будущим. Видимо, как только новые акционеры крепко возьмутся за «Спартак» – какие-то средства на трансферы появятся.

Особую роль возьмeт на себя офис клуба. Если раньше генеральный директор «Спартака» не пользовался большой самостоятельностью, то, очевидно, что после изменения структуры владения Евгений Мележиков получит простор для действий.

Насколько я знаю, одной из главных целей станет систематизация процессов принятия решений. Это значит, что каждому подразделению клуба будут вменены четкие обязанности, и итоговые решения будут формироваться не по велению сердца, а с учетом результатов квалифицированного анализа.

В том числе для этого клуб в обозримом будущем планирует усилить спортивный блок. Ну а задача Леонида Арнольдовича – введение новых владельцев в курс дел, поскольку раньше в «Лукойле» «Спартаком» интересовались очень поверхностно», – сообщил источник.