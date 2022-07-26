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  • Федун может уйти с поста председателя совета директоров «Спартака»

Федун может уйти с поста председателя совета директоров «Спартака»

26 июля 2022, 15:23
14

Стало известно о возможных изменениях в составе совета директоров «Спартака».

Пост председателя может покинуть Леонид Федун, который владеет клубом с 2004 года.

«Федун больше не будет председательствовать в новом СД «Спартака», управлением клубом займeтся человек от «Лукойла», и это произойдeт очень скоро.

Возможно, Федун на какое-то время останется рядом и будет участвовать, как миноритарный владелец акций, но ясно одно: скоро его абсолютная власть иссякнет.

Насколько я знаю, управлять «Спартаком» от «Лукойла» будет его первый вице-президент и владелец пакета акций Александр Матыцын. Очень может быть, что он и возглавит новый СД.

Впрочем, даже если не возглавит лично, это не совсем важно. Важно следующее: Матыцын будет принимать решения по ключевым процессам.

В настоящий момент идут юридические процедуры по передаче акций «Лукойлу». Именно поэтому у «Спартака» вроде бы не маленький бюджет, но абсолютно нет свободных денег на трансферы: Федун уже не выделяет средства на эти цели, «Лукойл» еще не принимает по ним решения.

«Спартак» в этом смысле завис между старым и новым, прошлым и будущим. Видимо, как только новые акционеры крепко возьмутся за «Спартак» – какие-то средства на трансферы появятся.

Особую роль возьмeт на себя офис клуба. Если раньше генеральный директор «Спартака» не пользовался большой самостоятельностью, то, очевидно, что после изменения структуры владения Евгений Мележиков получит простор для действий.

Насколько я знаю, одной из главных целей станет систематизация процессов принятия решений. Это значит, что каждому подразделению клуба будут вменены четкие обязанности, и итоговые решения будут формироваться не по велению сердца, а с учетом результатов квалифицированного анализа.

В том числе для этого клуб в обозримом будущем планирует усилить спортивный блок. Ну а задача Леонида Арнольдовича – введение новых владельцев в курс дел, поскольку раньше в «Лукойле» «Спартаком» интересовались очень поверхностно», – сообщил источник.

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Источник: телеграм-канал «Спартак КБ Телега»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (14)
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Krasnodar 123
1658839223
А сниматься с чемпионата из-за плохого судейства не будет?
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JTherry
1658840158
"Грядут перемены..!!!!", как говорил герой фильма "Покровские ворота"...) Федун давно изжил себя, давно пора было "систематизировать процессы принятия решений" не по велению сердца Заремы (с отказом от подарков на год)), а с учетом результатов квалифицированного анализа...
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Беспонтий
1658840160
он не уходит уже около пол года просто медленно стекает и даже Tiret не помогает
Ответить
гууд
1658840237
Главное заремку оставьте она шарит что куда и кому надо делать...
Ответить
ААМ
1658841445
Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет.
Ответить
Kollljan
1658842285
Т.е. теперь, управлять футбольным клубом Спартак будут ещё более не футбольные люди, чем Федун?
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derrik2000
1658844710
Ну, наконец-то дождался! Теперь киевскому иудею с его бешеной башкиркой останется только в прессе скрипеть, что, мол, они только добра хотели Спартаку. Надеюсь, что с уходом этой сладкой парочки будет полностью реформирована и структура управления клубом: выгнана ВСЯ шайка-лейка из пресс-службы и прочая нечисть. Пора, пора уже со всей серьёзностью отнестись к ФК Спартак, как к САМОМУ популярному клубу на постсоветском пространстве, а не как к инструменту для удовлетворения личных и финансовых амбиций киевского бандюка-иудея и его бешеной бабы-говоруньи.
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Persona_non_Grata
1658849833
Может уйдет, а может и не уйдет ...
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житель СПб
1658852446
Полностью поддерживаю! Уверен, что результаты Спартака станут лучше.
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