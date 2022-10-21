Кечинов: «Пиняеву рано переходить в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о форварде «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

«Пиняев прибавляет. Сначала его воспринимали как мальчика, а сейчас он уже почувствовал мужской футбол, какие здесь скорости, борьба. Приноровился.

У Сергея есть данные, талант, плюс ушли лидеры «Крыльев» – Зиньковский, Сарвели. Стали больше доверять Пиняеву.

Он это чувствует и начинает проявлять свои качества в РПЛ. Дай бог, если у нас появится ещe одна звeздочка.

«Спартак»? Рано пока Пиняеву в «Спартак». Даже Зиньковский в запасе сидит, на замены выходит. Пиняеву сейчас там было бы очень тяжело.

Но всe в его ногах и голове. Если будет работать так же, может, и увидим его в «Спартаке», – сказал Кечинов.