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    Кечинов: «Пиняеву рано переходить в «Спартак»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о форварде «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

    «Пиняев прибавляет. Сначала его воспринимали как мальчика, а сейчас он уже почувствовал мужской футбол, какие здесь скорости, борьба. Приноровился.

    У Сергея есть данные, талант, плюс ушли лидеры «Крыльев» – Зиньковский, Сарвели. Стали больше доверять Пиняеву.

    Он это чувствует и начинает проявлять свои качества в РПЛ. Дай бог, если у нас появится ещe одна звeздочка.

    «Спартак»? Рано пока Пиняеву в «Спартак». Даже Зиньковский в запасе сидит, на замены выходит. Пиняеву сейчас там было бы очень тяжело.

    Но всe в его ногах и голове. Если будет работать так же, может, и увидим его в «Спартаке», – сказал Кечинов.

    • Рыночная стоимость Пиняева – 1,7 миллиона евро.
    • Российский вингер несколько раз стажировался в академии «Манчестер Юнайтед».
    • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17253

      paracetamol 1 час назад

      Пиняеву вообще там делать нечего! Угробят парня.

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      Рейтинг: +5610

      ySS 2 часа назад

      Зиньковский не в запасе, а единственное усиление в атаке по ходу игры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6654

      Беспонтий 2 часа назад

      кудой?))

      1
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      Рейтинг: +19491

      Persona_non_Grata > Беспонтий 22 минуты назад

      тудой ! Но нам не треба !)

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