Кечинов назвал единственного российского тренера, способного заменить Карпина в сборной

Валерий Кечинов ответил, кто мог бы стать преемником Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Я думаю, что в данный момент совмещение постов Карпиным в сборной России и «Ростове» – правильно. Сейчас нет официальных международных соревнований, и поэтому нет надобности сконцентрироваться только на работе в клубе. Сейчас можно совмещать, и это проходит абсолютно безболезненно.

При этом мне кажется, что в данный момент только Семак мог бы заменить Карпина на посту тренера сборной России. Других достойных кандидатов не вижу», – сказал Кечинов.