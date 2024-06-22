Четыре главных фаворита Евро-2024 по версии Кечинова

Валерий Кечинов определил сборные с наибольшими шансами выиграть чемпионат Европы.

Турнир стартовал 14 июня и продлится ровно месяц.

Сейчас идет 2-й тур группового этапа.

Евро-2024 принимает Германия.

«На сегодняшний день Германия, Испания, Франция и Португалия – это команды, которые, как я думаю, будут бороться за самые высокие места.

Англия пока не впечатляет. Они провели два матча. Нет игры, которая бы показывала, что Англия является фаворитом Евро. Этого мы не видим пока, хотя собраны очень хорошие футболисты, мировые звезды», – сказал Кечинов.