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    Кечинов высказался о будущем Абаскаля

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов выразил мнение, что в клубе будут решать судьбу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля исходя из позиции в чемпионате России по итогам сезона

    «Не думаю, что сейчас произойдет отставка Абаскаля. Руководство дождется конца сезона, посмотрит, на каком месте будет «Спартак», и сделает выводы. Тогда станет понятно, какова дорога вместе с Абаскалем: либо вперед, либо топтание на месте. Думаю, судьба Абаскаля в «Спартаке» практически решена. Осталось только дождаться.

    На мой взгляд, с ним у «Спартака» больше идет топтание на месте. У Абаскаля было достаточно времени. В прошлом сезоне мы видели, что у команды яркая игра в атаке, но в обороне есть проблемы. Сейчас игра с «Зенитом» показала, что хорошо поработали над игрой в обороне на сборах. Но тут же с «Факелом» происходит то, что мы видели», – сказал Кечинов.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
    • После 20 туров текущего сезона красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (1)
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    TIMOTHY
    1711429162
    Спартак так играет много лет ,как попало,с любым тренером
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