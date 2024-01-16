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    Кечинов назвал главного кандидата на уход из «Спартака»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов сделал предположение о том, какие футболисты покинут команду.

    – Наверное, Зобнин – главный кандидат на то, чтобы покинуть «Спартак» в это межсезонье. Мы все видим, что он стал играть меньше, да и мальчик он уже не молодой.

    Плюс в этой зоне Абаскаль в последнее время делает ставку на Пруцева, особенно в последних играх, Литвинов там выходил, Мартинс там играет. Поэтому Зобнина, возможно, продадут. И опять же ему самому это нужно – пока Абаскаль у руля, Роману будет тяжело заиграть в стартовом составе.

    – Как и Мелешину?

    – На Мелешина Абаскаль тоже, судя по всему, не особо рассчитывает. Даже в последних играх Кубка его не ставил. Но если его отпускать, нужен нападающий. Надеюсь, переговоры по этому поводу уже активно ведутся, а может, уже и договорились с кем-то. Главное, чтобы это был качественный футболист.

    • 29-летний Роман Зобнин провел в этом сезоне 17 матчей, забил 1 гол.
    • 19-летний Павел Мелешин сыграл в текущем сезоне в 8 встречах и отметился 1 забитым мячом.

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    Источник: «РБ Спорт»

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