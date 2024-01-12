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    Кечинов оценил полезность Глушакова для «Ростова»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о том, что 36-летний хавбек Денис Глушаков будет тренироваться с «Ростовом».

    Денис Глушаков попросил Карпина разрешить тренироваться с «Ростовом». Это говорит о его желании перейти в ростовский клуб?

    – Я не знаю, в каком он находится состоянии после того, как покинул «Спартак» из Костромы.

    – Глушаков проходит медосмотр с «Ростовом». Зачем, как думаете?

    – Сейчас даже если куда-то на просмотр прийти, требуется медицинская справка, что игрок здоров, потому что никто не будет брать на себя ответственность. Возможно, из-за этого он там прошел медосмотр.

    – А «Ростову» такой игрок был бы полезен?

    – Не думаю, что Глушаков может помочь в РПЛ. Во-первых, у него уже возраст, во-вторых, даже если он в нормальном состоянии, ему все равно будет тяжело выдерживать уровень РПЛ. Тут скорости другие, и все остальное тоже другое.

    – То есть, он не усилил бы «Ростов»?

    – Может быть там нужен опытный игрок, по мнению Карпина, который мог бы тянуть за собой молодых ребят, что-то подсказывать им. Не знаю, возможно, Карпину и нужен такой футболист.

    – Если бы Карпин разрешил Глушакову просто поддерживать форму с командой, без дальнейшего сотрудничества, вас бы это удивило?

    – Как правило, так делается редко. Может быть между ними очень хорошие отношения. Но ведь это профессиональная команда, у которой есть свои секреты. Когда тренеры понимают, что человек не будет у тебя играть, как правило, таких футболистов не берут на сборы.

    – Вас удивил бы такой трансфер, если бы он состоялся?

    – Удивил бы. Денис уже долго не играет на уровне РПЛ. Последним клубом в этой лиге у него был «Пари НН».

    – Если говорить о трансферах «Ростова», среди потенциальных новичков фигурируют несколько легионеров. Почему команда смотрит за границу, а не на внутренний рынок?

    – Качественных и опытных футболистов с российским гражданством практически нет. Все они играют в сильных клубах. А та молодежь, которая есть, видимо, по мнению Карпина, не особо усилит команду.

    Ситуация в таблице у клуба не очень хорошая, иначе можно было бы просто наигрывать своих ребят. Тем более, в нынешнее время это актуально. Но, видимо, Карпин чувствует, что еще нет необходимого запаса очков, который позволил бы спокойно дышать. Поэтому он и хочет усиления, чтобы у ростовчан был запас прочности.

    – Но ведь легионерам требуется адаптация, а результат «Ростову» нужен уже сейчас.

    – Легионеров приглашают все наши клубы. Некоторые иностранцы вливаются в команду сразу и дают результат.

    • В феврале Глушаков перешел в «Пари НН» на правах свободного агента из подмосковных «Химок», в составе нижегородцев сыграл 9 матчей, забил один гол.
    • В июле он был дозаявлен в состав команды «Строгино» в пляжном футболе.
    • С сентября играл в костромском «Спартаке» во Второй лиге, поучаствовав в 7 матчах. На первый сбор этой команды зимой Глушаков не поехал.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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