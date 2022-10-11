Кечинов: «Зарплата Малкома имеет очень серьeзное значение в его любви к России»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова форварда «Зенита» Малкома о желании получить российское гражданство из уважения к клубу и России.

«Мне хотелось бы верить, что Малком прикипел к нашей стране. Однако немаловажный факт – это его зарплата. В Европе ему бы не платили такие деньги, как в «Зените». Этот факт тоже имеет очень серьeзное значение в его любви к России», – сказал Кечинов.