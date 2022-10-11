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    Кечинов: «Зарплата Малкома имеет очень серьeзное значение в его любви к России»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова форварда «Зенита» Малкома о желании получить российское гражданство из уважения к клубу и России.

    «Мне хотелось бы верить, что Малком прикипел к нашей стране. Однако немаловажный факт – это его зарплата. В Европе ему бы не платили такие деньги, как в «Зените». Этот факт тоже имеет очень серьeзное значение в его любви к России», – сказал Кечинов.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Его контракт с петербургским клубом действует до конца сезона-2026/27.
    • По сведениям инсайдера Ивана Карпова, Малком сможет выступать за сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10426

      R_a_i_n 7 минут назад

      Как только смс-ки прекратятся, вся любовь улетучится!

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