Кечинов: «Зарплата Малкома имеет очень серьeзное значение в его любви к России»

Как только смс-ки прекратятся, вся любовь улетучится!
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на слова форварда «Зенита» Малкома о желании получить российское гражданство из уважения к клубу и России.
«Мне хотелось бы верить, что Малком прикипел к нашей стране. Однако немаловажный факт – это его зарплата. В Европе ему бы не платили такие деньги, как в «Зените». Этот факт тоже имеет очень серьeзное значение в его любви к России», – сказал Кечинов.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
- Его контракт с петербургским клубом действует до конца сезона-2026/27.
- По сведениям инсайдера Ивана Карпова, Малком сможет выступать за сборную России.