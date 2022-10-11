Малком высказался о возможном выступлении за сборную России

Освободить место для очередного легионера, ох...ельная стратегия развития российского флагмана.
Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал желание получить российский паспорт.
— В последнее время очень много разговоров о вашем желании принять российское гражданство и причинах такого шага. Расскажите, что в этих слухах правда, а что нет.
— У меня есть две вещи, которые хочу сказать по этому поводу. Первое: если всe сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли.
Второе: если это поможет «Зениту» получить дополнительное место еще для одного иностранца, то в выигрыше останутся все.
— А как насчет сборной России?
— Может быть, это вопрос какого‑то будущего, о котором я пока ничего не знаю. Сейчас моя главная задача — играть в футбол за «Зенит», приносить ему пользу, забивать мячи, отдавать передачи.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
- Его контракт с петербургским клубом действует до конца сезона-2026/27.
- По сведениям инсайдера Ивана Карпова, Малком сможет выступать за сборную России.