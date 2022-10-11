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    Малком высказался о возможном выступлении за сборную России

    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал желание получить российский паспорт.

    — В последнее время очень много разговоров о вашем желании принять российское гражданство и причинах такого шага. Расскажите, что в этих слухах правда, а что нет.

    — У меня есть две вещи, которые хочу сказать по этому поводу. Первое: если всe сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли.

    Второе: если это поможет «Зениту» получить дополнительное место еще для одного иностранца, то в выигрыше останутся все.

    — А как насчет сборной России?

    — Может быть, это вопрос какого‑то будущего, о котором я пока ничего не знаю. Сейчас моя главная задача — играть в футбол за «Зенит», приносить ему пользу, забивать мячи, отдавать передачи.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.
    • Его контракт с петербургским клубом действует до конца сезона-2026/27.
    • По сведениям инсайдера Ивана Карпова, Малком сможет выступать за сборную России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11737

      Алексей З 19 минут назад

      Освободить место для очередного легионера, ох...ельная стратегия развития российского флагмана.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17189

      paracetamol 41 минуту назад

      Сборная у нас позорная, надо усиливать и очищать от всякой свиноты!

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