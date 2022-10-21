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    Кечинов объяснил, почему Семак был прав, избавившись от Дзюбы

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказал об уходе нападающего Артeма Дзюбы из «Зенита» минувшим летом.

    «Считаю, Семак всe правильно сделал. Кому как не ему видно, что Дзюба начал в силу возраста потихоньку сбавлять. Это естественные вещи. У него ушла скорость. Раньше ему достаточно было трeх-четырeх метров, чтобы выиграть позицию, а сейчас этого уже нет.

    Мячи-то свои он забивал, но если пару лет назад Артeм оказывал давление на защитников, прессинговал, то потом этого стало меньше. А Семак этого требует постоянно, потому что оборона начинается с линии атаки. Потеряли мяч — сразу вступаем в отбор.

    У Дзюбы это стало всe меньше проявляться. Поэтому Семак начал сажать его в запас. Но Дзюба такой человек, что не привык сидеть на лавке. Характер такой, что, возможно, где-то начал показывать недовольство.

    Когда другие футболисты такие вещи видят, это негативно влияет на атмосферу в коллективе. Поэтому Семак и решил избавиться от Дзюбы.

    Рано или поздно приходит время расставаться с любыми футболистами. Как в своe время Бесков резал по живому — убирал даже лидеров, если считал, что так будет лучше для команды. Семак, видно, тоже посчитал, что уход Артeма необходимым условием для дальнейшего прогресса «Зенита», – сказал Кечинов.

    • Россиянин перешел в «Адана Демирспор» в августе как свободный агент.
    • В сезоне Суперлиги у Дзюбы 4 матча, гол.
    • 34-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23334

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Всё правильно. Только, думаю, это не решение Семака, а всего руководства Зенита. Дзюба явно стал "тянуть за трусы" команду назад, поэтому ему объявили "на выход".

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