Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказал об уходе нападающего Артeма Дзюбы из «Зенита» минувшим летом.

«Считаю, Семак всe правильно сделал. Кому как не ему видно, что Дзюба начал в силу возраста потихоньку сбавлять. Это естественные вещи. У него ушла скорость. Раньше ему достаточно было трeх-четырeх метров, чтобы выиграть позицию, а сейчас этого уже нет.

Мячи-то свои он забивал, но если пару лет назад Артeм оказывал давление на защитников, прессинговал, то потом этого стало меньше. А Семак этого требует постоянно, потому что оборона начинается с линии атаки. Потеряли мяч — сразу вступаем в отбор.

У Дзюбы это стало всe меньше проявляться. Поэтому Семак начал сажать его в запас. Но Дзюба такой человек, что не привык сидеть на лавке. Характер такой, что, возможно, где-то начал показывать недовольство.

Когда другие футболисты такие вещи видят, это негативно влияет на атмосферу в коллективе. Поэтому Семак и решил избавиться от Дзюбы.

Рано или поздно приходит время расставаться с любыми футболистами. Как в своe время Бесков резал по живому — убирал даже лидеров, если считал, что так будет лучше для команды. Семак, видно, тоже посчитал, что уход Артeма необходимым условием для дальнейшего прогресса «Зенита», – сказал Кечинов.