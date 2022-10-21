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  • Кечинов объяснил, почему Семак был прав, избавившись от Дзюбы

Кечинов объяснил, почему Семак был прав, избавившись от Дзюбы

21 октября 2022, 11:45
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказал об уходе нападающего Артeма Дзюбы из «Зенита» минувшим летом.

«Считаю, Семак всe правильно сделал. Кому как не ему видно, что Дзюба начал в силу возраста потихоньку сбавлять. Это естественные вещи. У него ушла скорость. Раньше ему достаточно было трeх-четырeх метров, чтобы выиграть позицию, а сейчас этого уже нет.

Мячи-то свои он забивал, но если пару лет назад Артeм оказывал давление на защитников, прессинговал, то потом этого стало меньше. А Семак этого требует постоянно, потому что оборона начинается с линии атаки. Потеряли мяч — сразу вступаем в отбор.

У Дзюбы это стало всe меньше проявляться. Поэтому Семак начал сажать его в запас. Но Дзюба такой человек, что не привык сидеть на лавке. Характер такой, что, возможно, где-то начал показывать недовольство.

Когда другие футболисты такие вещи видят, это негативно влияет на атмосферу в коллективе. Поэтому Семак и решил избавиться от Дзюбы.

Рано или поздно приходит время расставаться с любыми футболистами. Как в своe время Бесков резал по живому — убирал даже лидеров, если считал, что так будет лучше для команды. Семак, видно, тоже посчитал, что уход Артeма необходимым условием для дальнейшего прогресса «Зенита», – сказал Кечинов.

  • Россиянин перешел в «Адана Демирспор» в августе как свободный агент.
  • В сезоне Суперлиги у Дзюбы 4 матча, гол.
  • 34-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кечинов Валерий Семак Сергей
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1666345623
Всё правильно. Только, думаю, это не решение Семака, а всего руководства Зенита. Дзюба явно стал "тянуть за трусы" команду назад, поэтому ему объявили "на выход".
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