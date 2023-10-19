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    Кечинов прокомментировал конфликт Абаскаля и Соболева

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал конфликт между главным тренером столичной команды Гильермо Абаскалем и нападающим клуба Александром Соболевым.

    «Мне кажется, [конфликт] уже уладился. Я слышал, что вроде Соболев уже начал тренироваться вместе с командой. Хотелось бы в это верить. Вообще, в каждой команде у каждого тренера есть какие-то дисциплинарные меры, дисциплинарные санкции. Если игрок что-то нарушил, там, допустим, первое наказание – денежное. На третий раз его могут отстранить от тренировок. Так и должно быть, чтобы футболисты чувствовали, что в команде есть порядок и дисциплина, есть те нормы, которые нельзя нарушать. Поэтому если Соболев в чем-то виноват, то он должен понести какое-то наказание. Но если это произойдет, если на самом деле его так отстранили, я не знаю на какой срок, то, конечно же, это будет потеря, потому что, по сути, это один такой нападающий единственный, лидер впереди.

    Вправе ли Соболев предъявлять претензии тренеру, если недоволен своей ролью на поле и тем, что Джикия сел в запас? Нет, ни в коем случае. Тренеру виднее, и он делает то, что считает нужным для достижения определенного результата. Задача футболиста – это играть хорошо, а то, что его друг сидит или не сидит на скамейке, это не его дело и он не должен это обсуждать.

    Стоит ли Абаскалю, у которого непростое положение в «Спартаке», конфликтовать с одним из лидеров? Ну, лучше, чтобы этого не было, конечно же. Согласен, что сейчас не очень хорошая ситуация. Лучше это все сейчас уладить каким-то таким мирным способом и чтобы остальные футболисты видели, что в команде все более-менее спокойно. Это очень важно», – сказал Кечинов.

    • 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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