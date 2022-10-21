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    Кечинов предположил, после какого матча Абаскаль стал любимцем фанатов «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

    «Не могу сказать, что условного Кононова с первых дней в штыки приняли. Но не было результата, а кроме того, определeнные действия, слова тренера могли не понравиться болельщикам. Может быть, почувствовали в нeм какую-то мягкотелость.

    Абаскаль – наоборот. Даже проиграв 0:4 «Зениту», испанец не стал никого винить, признал свои ошибки и принял удар на себя. Проиграли-то без шансов. У нас у всех снова были упаднические настроения, а он поступил по-мужски и этим подкупил людей.

    А потом был «Ахмат», когда даже в меньшинстве команда бежала в атаку, создавала моменты. Думаю, после этой ничьей он влюбил в себя болельщиков. После этого результаты стали улучшаться, и теперь Абаскаль – любимец фанатов», – сказал Кечинов.

    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +314

      Номэд 11 минут назад

      Два великовозрастных солнечных ребёнка сразу на ветке разверещались...

      0
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      Рейтинг: +17525

      Cleaner 17 минут назад

      Абаскаль - ЛЮБИМЕЦ фанатов «Спартака»!!! РЖУ ни могу...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17250

      paracetamol 21 минуту назад

      Скоро Зенит хрюнам вдует по самые не хочу, и все сразу перевернется, до зимы не доживет!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17525

      Cleaner > paracetamol 18 минут назад

      Не, до зимы Абаскаль дотянет. А за зиму хрюшки разжиреют и вот весной, после СЕМИ поражений подряд, Абаскаля попросят освободить место...)

      1
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      Рейтинг: +25853

      vladimir-7 > paracetamol 1 секунду назад

      Достаточно вернуть Федуна в совет директоров и смена тренера с его штабом не за горами.

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      Рейтинг: +358

      rac531 1 час назад

      Готов поспорить с кем угодно и на что угодно, что РФС во шлаве с ДЮКОВЫМ серьезно возьмутся за АБАСКАЛЯ, чтобы выгнать из России, не брезгуя при этом ни клеветой бездарных рассейских тренеров, ни експертов типа ловчева, ни оскорблениями и ложью желтых шелкоперов, ни провокациями.

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