Кечинов предположил, после какого матча Абаскаль стал любимцем фанатов «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Не могу сказать, что условного Кононова с первых дней в штыки приняли. Но не было результата, а кроме того, определeнные действия, слова тренера могли не понравиться болельщикам. Может быть, почувствовали в нeм какую-то мягкотелость.

Абаскаль – наоборот. Даже проиграв 0:4 «Зениту», испанец не стал никого винить, признал свои ошибки и принял удар на себя. Проиграли-то без шансов. У нас у всех снова были упаднические настроения, а он поступил по-мужски и этим подкупил людей.

А потом был «Ахмат», когда даже в меньшинстве команда бежала в атаку, создавала моменты. Думаю, после этой ничьей он влюбил в себя болельщиков. После этого результаты стали улучшаться, и теперь Абаскаль – любимец фанатов», – сказал Кечинов.