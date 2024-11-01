Кечинов сказал, за счет чего «Спартак» может победить ЦСКА

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что шансы красно-белых на победу в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА – 50 на 50.

«В матче между ЦСКА и «Спартаком» всегда ожидаю напряжeнной игры, ведь это главное дерби Москвы. Как правило, в таких матчах не играет роли, кто в какой форме и на каком месте находится.

Можно быть уверенным, что в дерби все игроки будут играть со 100-процентной самоотдачей, будет бескомпромиссная борьба и забитые мячи. Что касается фаворита, то его нет – шансы 50 на 50.

«Спартак» в этом матче может одержать победу за счeт индивидуального мастерства футболистов, которые создают атакующие и созидательные действия. Барко, Угальде и Бонгонда, который здорово сыграл в последнем матче. Если «Спартак» не дай бог проиграет в дерби, то команде будет сложно попасть в тройку», – сказал Кечинов.

Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.

Красно-синие занимают 5-е место в турнире с 24 очками, красно-белые идут 6-ми с 22 баллами.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE