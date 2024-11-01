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    Кечинов сказал, за счет чего «Спартак» может победить ЦСКА

    Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов считает, что шансы красно-белых на победу в матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА – 50 на 50.

    «В матче между ЦСКА и «Спартаком» всегда ожидаю напряжeнной игры, ведь это главное дерби Москвы. Как правило, в таких матчах не играет роли, кто в какой форме и на каком месте находится.

    Можно быть уверенным, что в дерби все игроки будут играть со 100-процентной самоотдачей, будет бескомпромиссная борьба и забитые мячи. Что касается фаворита, то его нет – шансы 50 на 50.

    «Спартак» в этом матче может одержать победу за счeт индивидуального мастерства футболистов, которые создают атакующие и созидательные действия. Барко, Угальде и Бонгонда, который здорово сыграл в последнем матче. Если «Спартак» не дай бог проиграет в дерби, то команде будет сложно попасть в тройку», – сказал Кечинов.

    • Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.
    • Красно-синие занимают 5-е место в турнире с 24 очками, красно-белые идут 6-ми с 22 баллами.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.11.2024 11:53
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    Комментарии (3)
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    Питерский князь
    1730451898
    Мясные бегают в ракорячку, это их большой минус. Ставлю на ЦСКА.
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    Интерес
    1730454625
    Все публичные заинтересованные лица такие хитрые-им не позавидуешь:Круть-верть... То ли дело нам,непубличным людям -пиши,что хочешь! Ну,пролетишь с прогнозом,ну напишет тебе что-то плохое оппонент,ну и что??1-3.
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