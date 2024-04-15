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    • Кечинов ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

    Кечинов ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

    Валерий Кечинов прокомментировал смену главного тренера в «Спартаке».

    • Клуб в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.
    • Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.
    • Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
    • И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.
    • Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

    – Я вижу только российского специалиста в «Спартаке». Только такой человек, который не понаслышке знает, что такое «Спартак», нужен команде.

    А таких людей сейчас, получается, двое – Карпин, который работает в «Ростове» и сборной, и Черчесов, который без работы.

    – Получается, проще договориться со Станиславом Саламовичем…

    – Я думаю, что да. Ведь у Карпина наверняка есть обязательства перед руководством «Ростова», да и «Ростов» сейчас – команда очень серьезная, я не думаю, что он сейчас ее оставит и побежит в «Спартак». Поэтому склоняюсь к кандидатуре Черчесова.

    – Вас не смущает, что оба уже работали в «Спартаке», и у обоих не все получилось в команде…?

    – С тех пор прошло столько времени, столько изменений. Тогда главным был Федун, который решал вообще все в «Спартаке». Сейчас там совсем другие люди, совсем другая обстановка.

    А оба тренера Карпин и Черчесов за это время набрались колоссального опыта, поэтому я не вижу проблемы, если они вернутся в «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.04.2024 23:23
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    Комментарии (1)
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    Cleaner
    1713215114
    Раньше в Спартаке был Федун, "который решал вообще все". А сейчас в Спартаке совсем другие люди, которые, похоже, вообще НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ, а пускают все на самотек, как это было с Абаскалем. А я ну РЖУ над таким Спартаком!!!...)))
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