Кечинов ответил, кто должен возглавить «Спартак» вместо Абаскаля

Валерий Кечинов прокомментировал смену главного тренера в «Спартаке».

Клуб в воскресенье уволил Гильермо Абаскаля.

Испанец возглавлял «Спартак» с лета 2022 года.

Его статистика: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.

И.о. главного тренера стал Владимир Слишкович.

Команда идет на 7-м месте в РПЛ с 35 очками в 23 турах.

– Я вижу только российского специалиста в «Спартаке». Только такой человек, который не понаслышке знает, что такое «Спартак», нужен команде.

А таких людей сейчас, получается, двое – Карпин, который работает в «Ростове» и сборной, и Черчесов, который без работы.

– Получается, проще договориться со Станиславом Саламовичем…

– Я думаю, что да. Ведь у Карпина наверняка есть обязательства перед руководством «Ростова», да и «Ростов» сейчас – команда очень серьезная, я не думаю, что он сейчас ее оставит и побежит в «Спартак». Поэтому склоняюсь к кандидатуре Черчесова.

– Вас не смущает, что оба уже работали в «Спартаке», и у обоих не все получилось в команде…?

– С тех пор прошло столько времени, столько изменений. Тогда главным был Федун, который решал вообще все в «Спартаке». Сейчас там совсем другие люди, совсем другая обстановка.

А оба тренера Карпин и Черчесов за это время набрались колоссального опыта, поэтому я не вижу проблемы, если они вернутся в «Спартак».