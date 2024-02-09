Кечинов высказался о возможности трансфера Джикии в «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что защитник Георгий Джикия сможет перезапустить карьеру в случае трансфера в «Ростов».
«Возможный переход Джикии в первую очередь пойдет на пользу «Ростову», но и Георгию тоже. Джикия перезапустит карьеру, и своим опытом он поможет «Ростову» навести порядок в обороне», – сказал Кечинов.
- Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
- В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
- Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.