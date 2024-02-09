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    • Кечинов высказался о возможности трансфера Джикии в «Ростов»

    Кечинов высказался о возможности трансфера Джикии в «Ростов»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что защитник Георгий Джикия сможет перезапустить карьеру в случае трансфера в «Ростов».

    «Возможный переход Джикии в первую очередь пойдет на пользу «Ростову», но и Георгию тоже. Джикия перезапустит карьеру, и своим опытом он поможет «Ростову» навести порядок в обороне», – сказал Кечинов.

    • Действующий контракт Джикии со «Спартаком» истекает 31 мая 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры в Кубке России.
    • Агент игрока заявил, что его подопечный покинет «Спартак», если в нем останется нынешний главный тренер Гильермо Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.02.2024 08:30
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    Комментарии (1)
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    andr45
    1707465198
    До чего же все эти ветеринары безголовые) Джикия прендует на основной состав и получать не менее 2,5 млн. евро) Поэтому переход в Ростов Жорику, конечно же, пойдет на пользу, а Ростов заставит оптимизировать бюджет)))
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