Кечинов высказался о возможности трансфера Джикии в «Ростов»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что защитник Георгий Джикия сможет перезапустить карьеру в случае трансфера в «Ростов».

«Возможный переход Джикии в первую очередь пойдет на пользу «Ростову», но и Георгию тоже. Джикия перезапустит карьеру, и своим опытом он поможет «Ростову» навести порядок в обороне», – сказал Кечинов.