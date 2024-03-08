Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Кечинов оценил шансы «Краснодара» и «Динамо» в борьбе с «Зенитом»

    Кечинов оценил шансы «Краснодара» и «Динамо» в борьбе с «Зенитом»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил претендентов на победу в РПЛ в нынешнем сезоне.

    «Зенит» явно не тот, что был в прошлых сезонах. Они сейчас усилились, но пока особого впечатления бразильские новички не оставили. У «Краснодара» есть отличный шанс побороться за золото, но если они будут играть так, как с «Рубином», то упустят первое место.

    У «Динамо» наиболее поставленная игра среди всех претендентов. Мне они понравились в первом матче. Если не «Спартак», то пусть «Краснодар» или «Динамо» навяжут борьбу и выиграют чемпионат», – сказал Кечинов.

    • После 19 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками. «Зенит» занимает второе место и отстает от краснодарского клуба на два очка, а идущее третьим «Динамо» – на четыре.
    • «Зенит» становился чемпионом России на протяжении пяти последних сезонов.

    Новости по теме
    Кечинов высказался о возможности трансфера Джикии в «Ростов» 1
    Кечинов сказал, кем должен стать Угальде в «Спартаке» 2
    Кечинов назвал вектор трансферной кампании «Спартака» 2
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    TIMOTHY
    1709897487
    Сиди в старой свинарне кечин!! Ещё и спам в чемпионы пророчит глупый
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1709902528
    Спам впердив пойдет
    Ответить
    моэм
    1709905320
    Вроде человек из футбола , но " не шарит " совсем....у Рубина не выиграл потому что не было Кордобы с которым было бы 2 - 0 , на дерби в гостях с Ростовым выходят ещё и без Сперцяна , а потом в гости к Локо и Зенит , опять же без Кордобы....зимой не было никакого серьёзного усиления и какое тут нахрен золото ?....мозги у Кечинова есть ?
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+