Кечинов оценил шансы «Краснодара» и «Динамо» в борьбе с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил претендентов на победу в РПЛ в нынешнем сезоне.
«Зенит» явно не тот, что был в прошлых сезонах. Они сейчас усилились, но пока особого впечатления бразильские новички не оставили. У «Краснодара» есть отличный шанс побороться за золото, но если они будут играть так, как с «Рубином», то упустят первое место.
У «Динамо» наиболее поставленная игра среди всех претендентов. Мне они понравились в первом матче. Если не «Спартак», то пусть «Краснодар» или «Динамо» навяжут борьбу и выиграют чемпионат», – сказал Кечинов.
- После 19 туров «Краснодар» лидирует в РПЛ с 39 очками. «Зенит» занимает второе место и отстает от краснодарского клуба на два очка, а идущее третьим «Динамо» – на четыре.
- «Зенит» становился чемпионом России на протяжении пяти последних сезонов.