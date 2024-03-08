Кечинов оценил шансы «Краснодара» и «Динамо» в борьбе с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил претендентов на победу в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Зенит» явно не тот, что был в прошлых сезонах. Они сейчас усилились, но пока особого впечатления бразильские новички не оставили. У «Краснодара» есть отличный шанс побороться за золото, но если они будут играть так, как с «Рубином», то упустят первое место.

У «Динамо» наиболее поставленная игра среди всех претендентов. Мне они понравились в первом матче. Если не «Спартак», то пусть «Краснодар» или «Динамо» навяжут борьбу и выиграют чемпионат», – сказал Кечинов.