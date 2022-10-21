Кечинов объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ

Промес, уровень Малкома?
Уровень всех болельщиков СпартаГа, это реально и объективно Зарема.
У всех клиника.
Желаемое за действительное выдаете.
В этом году снова чемпионами будем мы.
А вы будете глотать пыть и скулить по каждому поводу!
Если только Шахтер Донецк присоединится к РПЛ, то у нас появится конкурент.
А СпартаГу еще года 3-4 до нас развиваться! У вас только арена и бабло, а мозгов у руля не было и нет. Вы нам жопу нюхайте. У Зенита есть запас прочности везде, а у вас только желаемое!
Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов назвал причины доминирования «Зенита» в РПЛ.
«В чeм «Зенит» превосходит остальных? Во всeм! Игра, состав — основа и те, кто в запасе сидит. А чтобы покупать нужных футболистов, нужны финансы. С этим в «Зените» вообще проблем нет.
Промес — да, это однозначно уровень Малкома, Клаудиньо. А если брать «Динамо», у меня есть сомнения. Какие легионеры так могут конкурировать с питерскими? Какой-то камерунец играет, из Израиля взяли защитника.
Вендел или Барриос просто сильнее, на мой вкус. Про ЦСКА могу то же самое сказать. Да, есть добротные, хорошие футболисты, но зенитовские легионеры гораздо сильнее», – сказал Кечинов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Клуб из Петербурга четырежды подряд выиграл чемпионат России.