Кечинов объяснил, почему «Зенит» доминирует в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов назвал причины доминирования «Зенита» в РПЛ.

«В чeм «Зенит» превосходит остальных? Во всeм! Игра, состав — основа и те, кто в запасе сидит. А чтобы покупать нужных футболистов, нужны финансы. С этим в «Зените» вообще проблем нет.

Промес — да, это однозначно уровень Малкома, Клаудиньо. А если брать «Динамо», у меня есть сомнения. Какие легионеры так могут конкурировать с питерскими? Какой-то камерунец играет, из Израиля взяли защитника.

Вендел или Барриос просто сильнее, на мой вкус. Про ЦСКА могу то же самое сказать. Да, есть добротные, хорошие футболисты, но зенитовские легионеры гораздо сильнее», – сказал Кечинов.