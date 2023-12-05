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    Кечинов оценил поведение Бериши и Абаскаля

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ситуации, возникшей в матче 17-го тура РПЛ в Грозном между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.

    «Бериша был не прав в ситуации с Абаскалем. Понятно, что футболист хотел спровоцировать главного тренера красно-белых. Бернард вообще крайне эмоциональный игрок и не сдерживает эмоций. Но наставник команды должен быть более собранным, пусть даже его и разозлила такая выходка. Он не имеет права себя так вести.

    У «Спартака» многомиллионная армия болельщиков, среди которых есть и дети. Гильермо стоит помнить об этом и служить примером достойного поведения. Можно было просто проигнорировать все случившееся», – сказал Кечинов.

    • После второго гола «Ахмата», Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».
    • Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 09:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20841

      NewLife 2 часа назад

      А судейство в этой ситуации обошел молчанием))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      TIMOTHY 4 часа назад

      Вот вот!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      WE ARE FOR PETER 4 часа назад

      Молодец! Есть в секте все же нормальные люди

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3220

      Suvorov71 4 часа назад

      Нет провокатора на цугендер, вот это будет правильно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3793

      alefreddy 5 часов назад

      провокатора на дыбу

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