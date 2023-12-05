Кечинов оценил поведение Бериши и Абаскаля

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о ситуации, возникшей в матче 17-го тура РПЛ в Грозном между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и полузащитником «Ахмата» Бернардом Беришей.

«Бериша был не прав в ситуации с Абаскалем. Понятно, что футболист хотел спровоцировать главного тренера красно-белых. Бернард вообще крайне эмоциональный игрок и не сдерживает эмоций. Но наставник команды должен быть более собранным, пусть даже его и разозлила такая выходка. Он не имеет права себя так вести.

У «Спартака» многомиллионная армия болельщиков, среди которых есть и дети. Гильермо стоит помнить об этом и служить примером достойного поведения. Можно было просто проигнорировать все случившееся», – сказал Кечинов.

После 1-го гола «Ахмата», Бериша прыгнул в техническую зону «Спартака».

Главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль толкнул хавбека и получил красную карточку.

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