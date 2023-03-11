«Судья убил интригу в прошлом туре»: Кечинов – о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что ошибка арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» оставила чемпионскую гонку без интриги.

На 86‑й минуте судья ошибочно не засчитал гол спартаковца Александра Соболева.

Москвичи потеряли очки, сыграв вничью 2:2.

– Несмотря на то, что в прошлом туре в матче с «Уралом» судья убил интригу в борьбе за золото, «Спартаку» в любом случае нужно выходить и играть для своего болельщика, показывать тот футбол, который он показывает: комбинационный стиль, зрелищная игра с красивыми голами.

Но, разумеется, придется непросто, «Факел» тоже долгое время трудился на сборах. Думаю, команда у воронежцев будет выглядеть хорошо готовой физически.

Плюс тактически она обучена. Есть там и футболисты, способные решить эпизод за счет индивидуального мастерства. Мне кажется, что «Факел» будет играть от обороны с расчeтом на контратаки.

Предстоит сложная игра, но думаю, что «Спартак» выиграет. Не очень крупно, но уверенно: где‑то 2:0 или 3:1.

– Вы говорите, что арбитр в прошлом туре убил интригу в борьбе за золото. Считаете, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство?

– Практически на 80%. Потому что отрыв «Зенита» в восемь баллов – очень серьезный гандикап. Сложно здесь будет.

Посмотрел календарь «Зенита»: нормальный календарь. Сейчас наверняка у «Химок» выиграют. Плюс сильный состав, игра поставленная. Не знаю, где они очки потеряют.

Если только в матче со «Спартаком». Но, повторюсь, уж очень большой гандикап. Если бы оставалось шесть очков, то шансы были бы.

Хотя, конечно, это футбол, здесь может произойти что угодно. Но не думаю, что «Зенит» будет оступаться. Здесь надо реально смотреть на вещи.

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