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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Судья убил интригу в прошлом туре»: Кечинов – о чемпионской гонке в РПЛ

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов считает, что ошибка арбитра Виталия Мешкова в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» оставила чемпионскую гонку без интриги.

    • На 86‑й минуте судья ошибочно не засчитал гол спартаковца Александра Соболева.
    • Москвичи потеряли очки, сыграв вничью 2:2.

    – Несмотря на то, что в прошлом туре в матче с «Уралом» судья убил интригу в борьбе за золото, «Спартаку» в любом случае нужно выходить и играть для своего болельщика, показывать тот футбол, который он показывает: комбинационный стиль, зрелищная игра с красивыми голами.

    Но, разумеется, придется непросто, «Факел» тоже долгое время трудился на сборах. Думаю, команда у воронежцев будет выглядеть хорошо готовой физически.

    Плюс тактически она обучена. Есть там и футболисты, способные решить эпизод за счет индивидуального мастерства. Мне кажется, что «Факел» будет играть от обороны с расчeтом на контратаки.

    Предстоит сложная игра, но думаю, что «Спартак» выиграет. Не очень крупно, но уверенно: где‑то 2:0 или 3:1.

    – Вы говорите, что арбитр в прошлом туре убил интригу в борьбе за золото. Считаете, что «Спартак» потерял шансы на чемпионство?

    – Практически на 80%. Потому что отрыв «Зенита» в восемь баллов – очень серьезный гандикап. Сложно здесь будет.

    Посмотрел календарь «Зенита»: нормальный календарь. Сейчас наверняка у «Химок» выиграют. Плюс сильный состав, игра поставленная. Не знаю, где они очки потеряют.

    Если только в матче со «Спартаком». Но, повторюсь, уж очень большой гандикап. Если бы оставалось шесть очков, то шансы были бы.

    Хотя, конечно, это футбол, здесь может произойти что угодно. Но не думаю, что «Зенит» будет оступаться. Здесь надо реально смотреть на вещи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.03.2023 14:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +587

      rattyboy 12 марта, 02:17

      Убил интригу ???????
      А нужно было ???????
      Убить игру в угоду невнятно играющему свинарнику, зато сохранить интригу в чемпионате ????

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      Рейтинг: +587

      rattyboy > rattyboy 12 марта, 02:17

      Дебил !!!!

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      Рейтинг: +353

      eugen-han 11 марта, 17:35

      Когда и где, а главное какой судья убил интригу, если таковая вообще имела место быть?
      Кечинов слишком торопиться с выводами, потому что играть ещё много туров и Спартак ещё не раз потеряет очки, но до этого же были и другие игры со Спартаком, где судили явно не в пользу соперников, а даже наоборот. В футболе всё закономерно, даже ошибки, из которых собственно и делается результат в игре, даже в нулевой ничье можно найти негатив.

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      Рейтинг: +5308

      ААМ 11 марта, 16:05

      СПАМ не наиграл больше, чем на ничью, но Мешков ошибся.

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      Рейтинг: +4039

      Kollljan 11 марта, 16:05

      В этом туре интрига будет добита окончательно.

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner 11 марта, 15:44

      Кечинов, Спартак тухло играл и этим убил интригу. Кто мешал Спартаку пропустить меньше, а забить больше? Что за визги то от бывших спартаковцев???...(((

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      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > Cleaner 11 марта, 15:55

      Это не визги, а констатация факта !!! Да - пропускать надо было меньше, но ошибки в обороне, а вот забили ТРИ и этого должно было хватить для победы !

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      Рейтинг: +5308

      ААМ > VVM1964 11 марта, 16:07

      Почему ты не визжал на матче СПАМА с Локо Там были "правильные" ошибки?

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      Рейтинг: +19113

      Cleaner > VVM1964 11 марта, 16:47

      А чего в кубковой игре с Локомотивом не визжали, когда судья украл победу у Локомотива??????????????????????????????
      Стыдно за Спартака.

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька 11 марта, 15:44

      Зато в кубковой гонке возродил

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