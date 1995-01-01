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    Серия А. «Аталанта» с голом Миранчука разгромила «Кротоне», «Фиорентина» с Кокориным уступила «Роме» и другие результаты

    Россиянин Алексей Миранчук поучаствовал в разгроме «Аталантой» «Кротоне». Полузащитник вышел на замену на 63-й минуте и забил.

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле в игре с «Ромой» на 52-й минуте. Спустя восемь минут его команда сравняла счет.

    Чемпионат Италии. Серия А. 25-й тур

    Аталанта – Кротоне – 5:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Госенс, 12; 1:1 – Сими, 23; 2:1 – Паломино, 48; 3:1 – Муриэль, 50; 4:1 – Иличич, 58; 5:1 – Миранчук, 85.

    Беневенто – Верона – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Фараони, 25; 0:2 – Фулон, 34 (в свои ворота); 0:3 – Ласанья, 50.

    Дженоа – Сампдория – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дзаппакоста, 52; 1:1 – Тонелли, 77.

    Кальяри – Болонья – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ругани, 19.

    Милан – Удинезе – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Бекао, 68; 1:1 – Кесси, 90+7 (с пенальти).

    Фиорентина – Рома – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Спинаццола, 49; 1:1 – Верету, 60 (в свои ворота); 1:2 – Диавара, 90.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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