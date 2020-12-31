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    Серия А. «Интер» забил шесть голов «Кротоне» и вышел на первое место

    В чемпионате Италии сменился лидер. После разгрома «Кротоне» на первое место вышел «Интер». По ходу встречи миланцы уступали в счете.

    Хет-трик оформил форвард Лаутаро Мартинес (это его первый хет-трик за «Интер»). «Кротоне» идет в зоне вылета.

    «Интер» победил в восьми матчах Серии А подряд. Это их самая длинная серия с 2008 года.

    Средняя результативность «Интера» в сезоне Серии А – 2,6 гола за матч.

    Чемпионат Италии. Серия А. 15-й тур

    Интер – Кротоне – 6:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Дзанеллато, 12; 1:1 – Мартинес, 20; 2:1 – Марроне, 31 (в свои ворота); 2:2 – Големич, 36 (с пенальти); 3:2 – Мартинес, 57; 4:2 – Лукаку, 64; 5:2 – Мартинес, 78; 6:2 – Хакими, 87.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: Бомбардир.ру

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