Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Кротоне». Он не играл 2,5 месяца

«А хотите, я его стукну? Он станет… фиолетовым… в крапинку!»(С)
Кир Булычёв.
задолбала эта "тайна третьей планеты")
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку команды на ближайший матч.
Ранее сообщалось, что тренер Джузеппе Якини собирается дать россиянину игровое время в поединке с «Кротоне».
- «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта, то есть 2,5 месяца.
- «Кротоне» примет «Фиорентину» в субботу в 21:45 мск.