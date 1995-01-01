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    Кокорин – в заявке «Фиорентины» на матч с «Кротоне». Он не играл 2,5 месяца

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку команды на ближайший матч.

    Ранее сообщалось, что тренер Джузеппе Якини собирается дать россиянину игровое время в поединке с «Кротоне».

    • «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта, то есть 2,5 месяца.
    • «Кротоне» примет «Фиорентину» в субботу в 21:45 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 18:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2360

      Алехсбургер. 13 минут назад

      «А хотите, я его стукну? Он станет… фиолетовым… в крапинку!»(С)
      Кир Булычёв.

      задолбала эта "тайна третьей планеты")

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      Рейтинг: +5506

      Cleaner 24 минуты назад

      Кокорин не играл с момента, когда оприходовал Пака стулом по голове. Фиорентина, ну и футболиста вы КУПИЛИ!!!...)))

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