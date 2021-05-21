Fiorentina News: Якини даст Кокорину шанс сыграть в последнем матче «Фиорентины» в сезоне

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с высокой долей вероятности сыграет в матче 38-го тура Серии А с «Кротоне».

По информации Fiorentina News, главный тренер флорентийцев Джузеппе Якини намерен дать шанс сыграть в последнем матче сезона футболистам, которые редко появлялись на поле. Такой шанс будет предоставлен в том числе и Кокорину.

Ожидается, что нападающий начнет игру со скамейки, но выйдет на замену по ходу матча.