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    Fiorentina News: Якини даст Кокорину шанс сыграть в последнем матче «Фиорентины» в сезоне

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с высокой долей вероятности сыграет в матче 38-го тура Серии А с «Кротоне».

    По информации Fiorentina News, главный тренер флорентийцев Джузеппе Якини намерен дать шанс сыграть в последнем матче сезона футболистам, которые редко появлялись на поле. Такой шанс будет предоставлен в том числе и Кокорину.

    Ожидается, что нападающий начнет игру со скамейки, но выйдет на замену по ходу матча.

    • Якини покинет клуб по окончании сезона.
    • «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
    • С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
    • «Фиорентина» идет на 13-м месте в Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fiorentina News

    Сайт с новостями и инсайдами о "Фиорентине".

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +356

      Drapik 8 минут назад

      зачем?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6672

      "supermax" 35 минут назад

      это кокора даст шанс чтобы его выпустили на поле....не путаем

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2221

      baden69 35 минут назад

      Кокорин даже среди запасных будет запасным...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13902

      JTherry 52 минуты назад

      эта новость волнует только Ротенберга...) перекупит Коко на будущий сезон...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +132

      Moisey 1 час назад

      Насрать

      0
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      Рейтинг: +26342

      VVM1964 1 час назад

      " Прощальная гастроль артиста " )))

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