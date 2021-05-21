Fiorentina News: Якини даст Кокорину шанс сыграть в последнем матче «Фиорентины» в сезоне

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с высокой долей вероятности сыграет в матче 38-го тура Серии А с «Кротоне».
По информации Fiorentina News, главный тренер флорентийцев Джузеппе Якини намерен дать шанс сыграть в последнем матче сезона футболистам, которые редко появлялись на поле. Такой шанс будет предоставлен в том числе и Кокорину.
Ожидается, что нападающий начнет игру со скамейки, но выйдет на замену по ходу матча.
- Якини покинет клуб по окончании сезона.
- «Фиорентина» купила в январе Кокорина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор форвард поучаствовал в трех матчах. Он не играет с 3 марта.
- «Фиорентина» идет на 13-м месте в Серии А.
Источник: Fiorentina News
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