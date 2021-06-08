Гайч: «Моя цель – остаться в Европе. Это приоритет»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч сообщил, что не собирается возвращаться в РПЛ.
«Я хорошо начал вторую половину сезона в Италии, забил очень важный мяч и отличился за сборную. Полгода аренды в «Беневенто» подошли к концу, но есть возможность продлить ее еще на год. На это потребуется время.
Моя цель – остаться в Европе, этой мой приоритет. В этом году у меня все получилось не так, как я хотел. Попытаюсь это исправить.
В Италии в эти полгода мне было легче, более комфортно», – сказал Гайч.
- Сообщалось, что Гайч может перейти в «Боку Хуниорс».
- «Беневенто» может активировать опцию выкупа Гайча. Футболист обойдется клубу в 11 миллионов евро.
- Гайч после переезда в Италию забил 2 гола в 14 матчах.
Источник: TyC Sports