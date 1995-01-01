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    Гайч: «Моя цель – остаться в Европе. Это приоритет»

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч сообщил, что не собирается возвращаться в РПЛ.

    «Я хорошо начал вторую половину сезона в Италии, забил очень важный мяч и отличился за сборную. Полгода аренды в «Беневенто» подошли к концу, но есть возможность продлить ее еще на год. На это потребуется время.

    Моя цель – остаться в Европе, этой мой приоритет. В этом году у меня все получилось не так, как я хотел. Попытаюсь это исправить.

    В Италии в эти полгода мне было легче, более комфортно», – сказал Гайч.

    • Сообщалось, что Гайч может перейти в «Боку Хуниорс».
    • «Беневенто» может активировать опцию выкупа Гайча. Футболист обойдется клубу в 11 миллионов евро.
    • Гайч после переезда в Италию забил 2 гола в 14 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: TyC Sports

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    Сегодня, 12:02
    Комментарии6
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      Рейтинг: +18110

      vladimir-7 1 час назад

      Гайч, договаривайся с итальянским клубом о твоей покупке, пусть готовят деньги для ЦСКА и оставайся там.

      1
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      Рейтинг: +3278

      Бомбардиръ > vladimir-7 50 минут назад

      Итальянцы продлили его аренду ещё на год, чтобы он потерял время в низшем дивизионе, и потом вернут его в ЦСКА в уже расхлябанном состоянии?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18110

      vladimir-7 > Бомбардиръ 26 минут назад

      А он и был таким, но Ганчаренко не хотел им заниматься

      0
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      Рейтинг: +4602

      Fusballer 1 час назад

      Гайч - легенда ЦСКА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6084

      серега кашин 2 часа назад

      статистика просто супер

      1
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    • ...
      Рейтинг: +977

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      Россия це Европа!

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