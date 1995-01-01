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    Гайч может перейти из ЦСКА в «Боку Хуниорс»

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», может перейти в «Боку Хуниорс».

    По информации Frenesi Azulgrana, агент 22-летнего футболиста предложил руководству «Боки Хуниорс» услуги форварда. Стороны начали переговоры.

    • Аргентинец будет выступать за «Беневенто» до лета 2022 года.
    • Итальянский клуб может активировать опцию выкупа Гайча. Футболист обойдется «Беневенто» в 11 миллионов евро.
    • Гайч после переезда в Италию забил 2 гола в 14 матчах.

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    Источник: твиттер Frenesi Azulgrana

    Аргентинское футбольное СМИ с аудиторией в твиттере более 17,9 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      кто там 18 минут назад

      Ну с приходом зэ болотного шансы у Гайича играть в ЦСКА совсем в минус ушли)

      А так.. Чалов и Заболотный - это по мнению руководства достаточно? Надеюсь ведут поиски напа..

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    • ...
      Рейтинг: +2001

      Чермындыр 29 минут назад

      Забирайте побыстрее

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