Гайч может перейти из ЦСКА в «Боку Хуниорс»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», может перейти в «Боку Хуниорс».
По информации Frenesi Azulgrana, агент 22-летнего футболиста предложил руководству «Боки Хуниорс» услуги форварда. Стороны начали переговоры.
- Аргентинец будет выступать за «Беневенто» до лета 2022 года.
- Итальянский клуб может активировать опцию выкупа Гайча. Футболист обойдется «Беневенто» в 11 миллионов евро.
- Гайч после переезда в Италию забил 2 гола в 14 матчах.
Источник: твиттер Frenesi Azulgrana
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