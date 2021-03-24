«Беневенто» продлил аренду Гайча до 2022 года

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», останется в итальянском клубе как минимум до конца сезона-2021/22.

«Гайч отлично сыграл в матче с «Ювентусом», как и вся наша команда. Гол Адольфо принес «Беневенто» историческую победу! Мы, конечно, безумно горды за этот успех.

Насколько вы знаете, «Беневенто» арендовал Гайча с правом выкупа. Могу заявить, что аренда Адольфо уже продлена: Гайч останется в «Беневенто» до 2022 года. Мы рады, что у нас есть такой нападающий.

У «Беневенто» есть право выкупа Гайча. Вероятно, мы активируем эту опцию, так как нас устраивает игра Адольфо, но у «Беневенто» есть еще много времени, чтобы взвесить все «за» и «против», а уже затем принять то или иное решение», – сказал Metaratings спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа.