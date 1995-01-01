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    «Беневенто» продлил аренду Гайча до 2022 года

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», останется в итальянском клубе как минимум до конца сезона-2021/22.

    «Гайч отлично сыграл в матче с «Ювентусом», как и вся наша команда. Гол Адольфо принес «Беневенто» историческую победу! Мы, конечно, безумно горды за этот успех.

    Насколько вы знаете, «Беневенто» арендовал Гайча с правом выкупа. Могу заявить, что аренда Адольфо уже продлена: Гайч останется в «Беневенто» до 2022 года. Мы рады, что у нас есть такой нападающий.

    У «Беневенто» есть право выкупа Гайча. Вероятно, мы активируем эту опцию, так как нас устраивает игра Адольфо, но у «Беневенто» есть еще много времени, чтобы взвесить все «за» и «против», а уже затем принять то или иное решение», – сказал Metaratings спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа.

    • Опция выкупа Гайча – 11 миллионов евро.
    • Аргентинец после переезда в Италию отличился двумя голами в пяти матчах.
    • В 18 играх в составе ЦСКА он забил один мяч.

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    Источник: Metaratings

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