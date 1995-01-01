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    Тальби – новый игрок «Рубина»

    «Рубин» объявил о переходе центрального защитника «Беневенто» Монтассара Тальби.

    Казанский клуб заключил с новичком четырехлетний контракт.

    Игрок сборной Туниса выбрал себе третий номер.

    • Рыночная стоимость Тальби – 950 тысяч евро.
    • Футболист этим летом перешел в «Беневенто» из «Ризеспора» на правах свободного агента.
    • Дебют центрбека за итальянскую команду так и не состоялся.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 09:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6555

      Рубинище 10 минут назад

      Добро пожаловать. интересно кого оцепят теперь, помимо японца. В нашем РПЛ в этом сезоне начали появляться качественные леги. Краснодар даже двацатку не пожалел. Зенит бразильца взял-ну очень интересно . Борьба за топ 3 будет не шуточная. Спартак, ЦСКА, Локо , Сочи и Краснодар уже с первых туров в роли догоняющих. ещё 2-3 отсечки и уже будет критично, даже с учётом начала сезона.

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