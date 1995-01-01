Тальби – новый игрок «Рубина»

Добро пожаловать. интересно кого оцепят теперь, помимо японца. В нашем РПЛ в этом сезоне начали появляться качественные леги. Краснодар даже двацатку не пожалел. Зенит бразильца взял-ну очень интересно . Борьба за топ 3 будет не шуточная. Спартак, ЦСКА, Локо , Сочи и Краснодар уже с первых туров в роли догоняющих. ещё 2-3 отсечки и уже будет критично, даже с учётом начала сезона.
«Рубин» объявил о переходе центрального защитника «Беневенто» Монтассара Тальби.
Казанский клуб заключил с новичком четырехлетний контракт.
Игрок сборной Туниса выбрал себе третий номер.
- Рыночная стоимость Тальби – 950 тысяч евро.
- Футболист этим летом перешел в «Беневенто» из «Ризеспора» на правах свободного агента.
- Дебют центрбека за итальянскую команду так и не состоялся.