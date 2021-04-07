«Интер» и «Милан» интересуются Гайчем

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды в «Беневенто», может продолжить карьеру в «Интере» или «Милане».

По информации La Gazzetta dello Sport, миланские клубы проявляют интерес к 22-летнему форварду.

Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает Гайча в качестве возможного дублера Ромелу Лукаку.