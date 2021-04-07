«Интер» и «Милан» интересуются Гайчем

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды в «Беневенто», может продолжить карьеру в «Интере» или «Милане».
По информации La Gazzetta dello Sport, миланские клубы проявляют интерес к 22-летнему форварду.
Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает Гайча в качестве возможного дублера Ромелу Лукаку.
- Аргентинец аргентинец будет выступать за «Беневенто» до лета 2022 года.
- Итальянский клуб может активировать опцию выкупа Гайча. Футболист обойдется «Беневенто» в 11 миллионов евро.
- Гайч после переезда в Италию отличился 2 голами в 6 матчах.
Источник: Milan News
Сайт, посвященный новостям о «Милане». Аудитория в твиттере - больше 100 тысяч подписчиков.