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«Интер» и «Милан» интересуются Гайчем

7 апреля 2021, 13:58
5

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды в «Беневенто», может продолжить карьеру в «Интере» или «Милане».

По информации La Gazzetta dello Sport, миланские клубы проявляют интерес к 22-летнему форварду.

Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает Гайча в качестве возможного дублера Ромелу Лукаку.

  • Аргентинец аргентинец будет выступать за «Беневенто» до лета 2022 года.
  • Итальянский клуб может активировать опцию выкупа Гайча. Футболист обойдется «Беневенто» в 11 миллионов евро.
  • Гайч после переезда в Италию отличился 2 голами в 6 матчах.

Источник: Milan News

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Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Милан Интер Беневенто ЦСКА Гайч Адольфо
Комментарии (5)
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BRAZILES
1617796432
ну воткаквсегда наши нерассмотрели в молодом аргентинце перспективного игрока ---это Гончеренко --недал даже шанса парню проявить себя -----выпускал на 5- 10 минут ------а все из-затого что его купили без его ведома
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Dgad
1617800678
Может Оличу он еще пригодится и он сделает из него голевую машину)
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Чермындыр
1617802076
Да он бревно. Но итальяшек видимо история с Коко не вдохновила, они еще хотят
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GoldPlayFIFARus9
1617824743
Прочитал изначально "Геничем" =))
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