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    «Интер» и «Милан» интересуются Гайчем

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды в «Беневенто», может продолжить карьеру в «Интере» или «Милане».

    По информации La Gazzetta dello Sport, миланские клубы проявляют интерес к 22-летнему форварду.

    Ранее сообщалось, что «Интер» рассматривает Гайча в качестве возможного дублера Ромелу Лукаку.

    • Аргентинец аргентинец будет выступать за «Беневенто» до лета 2022 года.
    • Итальянский клуб может активировать опцию выкупа Гайча. Футболист обойдется «Беневенто» в 11 миллионов евро.
    • Гайч после переезда в Италию отличился 2 голами в 6 матчах.

    Источник: Milan News

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    07.04.2021 13:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 7 апреля 2021, 22:45

      Прочитал изначально "Геничем" =))

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 7 апреля 2021, 16:27

      Да он бревно. Но итальяшек видимо история с Коко не вдохновила, они еще хотят

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 7 апреля 2021, 16:04

      Может Оличу он еще пригодится и он сделает из него голевую машину)

      0
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 7 апреля 2021, 15:49

      Очередная утка агентовская.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +349

      BRAZILES 7 апреля 2021, 14:53

      ну воткаквсегда наши нерассмотрели в молодом аргентинце перспективного игрока ---это Гончеренко --недал даже шанса парню проявить себя -----выпускал на 5- 10 минут ------а все из-затого что его купили без его ведома

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRAZILES 7 апреля 2021, 15:56

      Ганчаренко кроме своих игроков, с другими, приобретенными
      клубом, не может работать. Теперь он думает как перетащить
      в Краснодар супер игрока И. Облякова. Вот и А. Гайчу не дал
      поиграть и показать себя в составе команды, в Италии же на
      него обратили внимание и другие клубы как Милан и Интер.

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