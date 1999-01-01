Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины»

Стал известен состав «Фиорентины» на матч второго раунда Кубка Италии против «Беневенто». Впервые в старт флорентийцев попал российский форвард Александр Кокорин.

«Фиорентина»: Розати, Венути, Игор, Миленкович, Терзич, Бенасси, Амрабат, Малех, Кальехо, Соттиль, Кокорин.

Матч начнется в 23:00 по московскому времени.