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    Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины»

    Стал известен состав «Фиорентины» на матч второго раунда Кубка Италии против «Беневенто». Впервые в старт флорентийцев попал российский форвард Александр Кокорин.

    «Фиорентина»: Розати, Венути, Игор, Миленкович, Терзич, Бенасси, Амрабат, Малех, Кальехо, Соттиль, Кокорин.

    Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

    • Кокорин перешел в «Фиорентину» в начале 2021 года.
    • С тех пор он провел восемь матчей в Серии А. Во всех выходил на замену.

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    Источник: твиттер «Фиорентины»

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии13
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      Рейтинг: +203

      СуперПАВ9 12 минут назад

      Наконецто делаю удачи Саша давай покажи итальяшкам как надо играть в футбол

      0
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      Рейтинг: +1127

      Semargl18 34 минуты назад

      ненене вы чего .. травмируется на тренировке перед игрой

      0
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      Рейтинг: +549

      alefreddy 39 минут назад

      прогресс на лицо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19224

      JTherry 41 минуту назад

      считаем, сколько раз Кока по мячу попадет, прям, событие - в заявку попал на Кубок... не иначе, к продаже на Новый год...)

      1
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      Рейтинг: +734

      Форвард 79 57 минут назад

      Выйдет, футбол посмотрит и опять месяца на два на лавку сядет

      0
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      Рейтинг: +22067

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Беневенто со страху из раздевалки не высунется. )

      0
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      Рейтинг: +6309

      vladik12 1 час назад

      Все на Никольскую!

      0
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      Рейтинг: +22067

      DOCTOR PENALTY > vladik12 59 минут назад

      А Паша исколотый уже там?

      0
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      Рейтинг: +10996

      Fusballer 1 час назад

      Новый претендент на золотой мяч!

      1
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      Рейтинг: +393

      Solist345345 1 час назад

      Держись Беневенто.

      0
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      Рейтинг: +13331

      житель СПб 1 час назад

      Надо же его хоть как-то продать?! Вот и решили показать...

      3
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      Рейтинг: +12332

      Cleaner > житель СПб 1 час назад

      С языка сняли...)

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