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    «Беневенто» хочет выкупить Гайча у ЦСКА

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», может остаться в Италии на постоянной основе.

    Спортивный директор клуба Паскуале Фоджа сказал, что «Беневенто» хочет выкупить форварда.

    • «Беневенто» арендовал Гайча до конца сезона-2021/22. Опция выкупа – 11 миллионов евро.
    • В пяти матчах Серии А Гайч забил два гола, один из них – победный в матче с «Ювентусом» (1:0).

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +16468

      vladimir-7 2 секунды назад

      Гайч пусть годик там обкатается, а пока Олич с имеющимися в ЦСКА нападающими разберется, кого надо оставит, а от балласта избавится.

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      Рейтинг: +633

      ZEVS71 59 минут назад

      Место для Бистровича освободится из-за лимита

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +509

      ab15488 1 час назад

      2 гола в пяти матчах и такая эйфория. А когда он третий забьёт, его на золотой мяч номинируют?

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      Рейтинг: +1130

      кто там 3 часа назад

      Опция выкупа не обязательная, может быть лучше вернуть и посмотреть что из него Олич сделает?

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