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«Беневенто» хочет выкупить Гайча у ЦСКА

24 марта 2021, 10:47
7

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», может остаться в Италии на постоянной основе.

Спортивный директор клуба Паскуале Фоджа сказал, что «Беневенто» хочет выкупить форварда.

  • «Беневенто» арендовал Гайча до конца сезона-2021/22. Опция выкупа – 11 миллионов евро.
  • В пяти матчах Серии А Гайч забил два гола, один из них – победный в матче с «Ювентусом» (1:0).

Индзаги – о Гайче: «По характеристикам он напоминает Левандовского. Только он еще и молод»

Источник: твиттер Николо Скиры
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Беневенто Гайч Адольфо
Комментарии (7)
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кто там
1616573765
Опция выкупа не обязательная, может быть лучше вернуть и посмотреть что из него Олич сделает?
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ab15488
1616578201
2 гола в пяти матчах и такая эйфория. А когда он третий забьёт, его на золотой мяч номинируют?
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ZEVS71
1616581111
Место для Бистровича освободится из-за лимита
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vladimir-7
1616584775
Гайч пусть годик там обкатается, а пока Олич с имеющимися в ЦСКА нападающими разберется, кого надо оставит, а от балласта избавится. За Гайчем можно и дистанционно наблюдать.
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