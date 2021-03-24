«Беневенто» хочет выкупить Гайча у ЦСКА

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Беневенто», может остаться в Италии на постоянной основе.

Спортивный директор клуба Паскуале Фоджа сказал, что «Беневенто» хочет выкупить форварда.

«Беневенто» арендовал Гайча до конца сезона-2021/22. Опция выкупа – 11 миллионов евро.

В пяти матчах Серии А Гайч забил два гола, один из них – победный в матче с «Ювентусом» (1:0).

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