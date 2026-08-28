«Вильярреал» подписал хавбека сборной Канады и отдал в аренду экс-игрока «МЮ»

«Вильярреал» приобрел у «Андерлехта» полузащитника Натана Салиба.

Он подписал контракт с клубом, ставшим в прошлом сезоне 3-м в чемпионате Испании, до июня 2031 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

22-летний Салиба в этом сезоне провел за «Андерлехт» 5 матчей, а в прошлом в 45 играх отметился 5 голами и 2 ассистами.

На его счету 18 матчей, 3 гола и 2 ассиста за сборную Канады, в том числе 3 игры, 1 гол и 2 передачи на ЧМ-2026.

Также «Комо» взял в аренду у «Вильярреала» защитника Вилли Камбвала.

Он будет играть за итальянский клуб, ставший в Серии A 4-м в прошлом чемпионате, до конца сезона-2026/27. У «Комо» будет право выкупа Камбвала.

В прошлом сезоне 20-летний футболист из-за травм сыграл за испанский клуб 2 матча, а всего за два сезона провел за него 23 встречи.