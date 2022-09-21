- 21 сентября 2022
- 16:47 Фото 49-летний Каннаваро возглавил «Беневенто» 1
- 00:38 49-летний Каннаваро впервые возглавит итальянский клуб
- 16 декабря 2021
- 08:57 Тренер «Фиорентины» Итальяно: «Кокорин хорошо сыграл с «Беневенто» 3
- 01:03 Кубок Италии. «Фиорентина» прошла «Беневенто», Кокорин отыграл 76 минут и не реализовал выход один на один 14
- 15 декабря 2021
- 22:13 Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины» 13
- 13:39 Фото Кокорин попал на афишу матча с «Беневенто». Он может впервые выйти в старте «Фиорентины» 19
- 9 августа 2021
- 21:56 «СЭ»: «Рубин» заплатил 900 тысяч за Тальби
- 09:14 Фото Тальби – новый игрок «Рубина» 1
- 4 августа 2021
- 18:21 «Беневенто»: «Договорились с «Рубином» о переходе Тальби, но клуб еще далек от соглашения с игроком» 1
- 17:54 Tuttomercatoweb: защитник «Беневенто» Тальби перейдет в «Рубин» 2
- 9 июня 2021
- 12:34 Eurostavka: «Беневенто» не станет выкупать Гайча у ЦСКА. Форвард интересен «Хетафе» и «Леванте» 1
- 8 июня 2021
- 12:02 Гайч: «Моя цель – остаться в Европе. Это приоритет» 14
- 08:59 Гайч может перейти из ЦСКА в «Боку Хуниорс» 2
- 19 мая 2021
- 11:26 «Беневенто» Филиппо Индзаги вылетел из Серии А, после того как «Лацио» Симоне Индзаги не обыграл «Торино» 5
- 12 мая 2021
- 21:34 Миранчук – в запасе «Аталанты» на матч с «Беневенто»; Гайч выйдет с первых минут 1
- 1 мая 2021
- 23:43 Серия А. «Милан» победил «Беневенто» Филиппо Индзаги, Гайч вышел на 76-й минуте 1
- 25 апреля 2021
- 15:30 Серия А. «Беневенто» проиграл «Удинезе», Гайч вышел на замену на 24-й минуте
- 12 апреля 2021
- 23:40 Серия А. «Сассуоло» благодаря автоголу минимально обыграл «Беневенто», Гайч провел 76 минут 1
- 10 апреля 2021
- 12:55 В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к Калдироле 2