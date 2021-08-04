«Беневенто»: «Договорились с «Рубином» о переходе Тальби, но клуб еще далек от соглашения с игроком»

Спортивный директор «Беневенто» Паскуале Фоджа сообщил о договоренности с «Рубином» по переходу защитника Монтассара Тальби.
«Мы договорились с «Рубином» о переходе Тальби, у нас все хорошо. Но пока клуб из Казани не может договориться с футболистом и его агентами, стороны еще очень далеки», – сказал Фоджа.
- Сообщалось, что контракт с 23-летним тунисцем будет рассчитан на три или четыре года.
- Тальби перешел в «Беневенто» этим летом из «Ризеспора».
- Его рыночная стоимость – 950 тысяч евро.
Источник: Eurostavka