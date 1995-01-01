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    Eurostavka: «Беневенто» не станет выкупать Гайча у ЦСКА. Форвард интересен «Хетафе» и «Леванте»

    «Беневенто» отказался от выкупа нападающего Адольфо Гайча у ЦСКА. Об этом сообщает Eurostavka.

    Аргентинец в ближайшее время вернется в расположение ЦСКА, но вряд ли будет играть за московский клуб в следующем сезоне.

    На форварда претендуют «Леванте», «Хетафе» и клубы из Турции.

    • «Беневенто» имел опцию выкупа Гайча за 11 миллионов евро.
    • В прошедшем сезоне Серии А нападающий забил 2 гола в 15 матчах.

    Гайч: «Моя цель – остаться в Европе. Это приоритет»

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 12:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2005

      Чермындыр 3 часа назад

      Конкретный селекционный промах. Даже от Витиньо было пользы больше, причем в разы

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