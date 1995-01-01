Eurostavka: «Беневенто» не станет выкупать Гайча у ЦСКА. Форвард интересен «Хетафе» и «Леванте»

«Беневенто» отказался от выкупа нападающего Адольфо Гайча у ЦСКА. Об этом сообщает Eurostavka.

Аргентинец в ближайшее время вернется в расположение ЦСКА, но вряд ли будет играть за московский клуб в следующем сезоне.

На форварда претендуют «Леванте», «Хетафе» и клубы из Турции.

«Беневенто» имел опцию выкупа Гайча за 11 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Серии А нападающий забил 2 гола в 15 матчах.

Гайч: «Моя цель – остаться в Европе. Это приоритет»