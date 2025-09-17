Насри – о втором 11-метровом «Реала» в игре с «Марселем»: «Я не вижу здесь пенальти»

Экс-хавбек «Марселя» Самир Насри высказался о назначении второго пенальти в ворота команды в гостевом матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2).
11-метровый был назначен на 79-й минуте, когда мяч коснулся руки защитника французского клуба Факундо Медины. Он пытался в подкате отобрать мяч у Винисиуса.
«Можно подумать, что я предвзят, но я не вижу здесь пенальти. Он делает подкат, мяч попадает ему в руку – такое не свистят.
Если арбитр дает красную карточку [Карвахалю] и назначает такой пенальти, чтобы это компенсировать, тогда не надо давать красную. Будь это любая другая команда, мы бы также говорили о скандале.
Мне бы хотелось услышать объяснения судьи, чтобы понять, почему он назначил пенальти», – сказал Насри.
- У «Реала» два гола с пенальти забил Килиан Мбаппе на 29-й и 81-й минутах. У «Марселя» отличился Тимоти Веа на 22-й.
- Защитник мадридцев Дани Карвахаль получил прямую красную карточку на 72-й минуте.
Источник: Foot Mercato