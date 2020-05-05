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    Насри: «Сампаоли в «Севилье» был мне другом, а не тренером. Он говорил: «Можешь пить, ходить на дискотеки, я прикрою тебя»

    Бывший полузащитник «Севильи» Самир Насри рассказал о взаимоотношениях с экс-тренером команды Хорхе Сампаоли. Француз воспринимал аргентинца как друга.

    «Сампаоли был мне другом, а не тренером. Я не понимал ничего по-испански, но, когда слушал его речи в раздевалке, у меня бежали мурашки.

    Хорхе мне говорил: «Переходи к нам. Можешь пить, ходить на дискотеки, делать что хочешь, я прикрою тебя перед клубом. Прошу об одном: хорошо играй по выходным». Сампаоли заботился о моей собаке, когда я навещал семью», – сказал Насри Marca.

    • Насри сейчас выступает за «Андерлехт».
    • Хавбек провел всего восемь матчей и забил два гола.
    • Контракт игрока с клубом истекает 30 июня.

    Источник: Marca

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