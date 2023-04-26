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    Насри раскрыл «правило жизни» Гвардиолы в отношении секса

    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал, что главный тренер команды Хосеп Гвардиолы рекомендовал игрокам не заниматься сексом после полуночи.

    «Гвардиола говорил: тот, кто хочет заняться сексом, должен это делать до полуночи. Важно хорошо выспаться.

    Например, Хосеп давал этот совет Лионелю Месси, у которого потом прекратились мышечные травмы», – сказал Насри.

    • Француз был в «Сити» в 2011-2017 годах.
    • Гвардиола в команде с 2016 года.
    • Насри закончил карьеру в 2020 году в «Андерлехте».

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    Источник: Daily Mail

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    26.04.2023 23:20
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