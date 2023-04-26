Насри раскрыл «правило жизни» Гвардиолы в отношении секса

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал, что главный тренер команды Хосеп Гвардиолы рекомендовал игрокам не заниматься сексом после полуночи.

«Гвардиола говорил: тот, кто хочет заняться сексом, должен это делать до полуночи. Важно хорошо выспаться.

Например, Хосеп давал этот совет Лионелю Месси, у которого потом прекратились мышечные травмы», – сказал Насри.