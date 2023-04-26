Насри раскрыл «правило жизни» Гвардиолы в отношении секса

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал, что главный тренер команды Хосеп Гвардиолы рекомендовал игрокам не заниматься сексом после полуночи.
«Гвардиола говорил: тот, кто хочет заняться сексом, должен это делать до полуночи. Важно хорошо выспаться.
Например, Хосеп давал этот совет Лионелю Месси, у которого потом прекратились мышечные травмы», – сказал Насри.
- Француз был в «Сити» в 2011-2017 годах.
- Гвардиола в команде с 2016 года.
- Насри закончил карьеру в 2020 году в «Андерлехте».
Источник: Daily Mail