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    Насри начал тренировки с «Вест Хэмом» после дисквалификации

    Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри приступил к тренировкам с «Вест Хэмом». На прошлой неделе он прошел медосмотр в лондонском клубе.

    Сейчас руководители клуба оценивают форму футболиста, который в последний раз играл в официальном матче год назад в составе турецкого «Антальяспора». После будет принято окончательное решение о контракте с французом.

    Насри был дисквалифицирован УЕФА на 18 месяцев. Он может выйти на поле в официальном матче после 1 января 2019 года.

    В декабре 2016-го, когда Насри выступал за «Севилью» на правах аренды, в его организм попал питательный микроэлемент. Французу делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.

    Источник: Sky Sports

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    22.11.2018 06:21
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