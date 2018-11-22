Насри начал тренировки с «Вест Хэмом» после дисквалификации

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри приступил к тренировкам с «Вест Хэмом». На прошлой неделе он прошел медосмотр в лондонском клубе.

Сейчас руководители клуба оценивают форму футболиста, который в последний раз играл в официальном матче год назад в составе турецкого «Антальяспора». После будет принято окончательное решение о контракте с французом.

Насри был дисквалифицирован УЕФА на 18 месяцев. Он может выйти на поле в официальном матче после 1 января 2019 года.

В декабре 2016-го, когда Насри выступал за «Севилью» на правах аренды, в его организм попал питательный микроэлемент. Французу делали переливание крови, что запрещено антидопинговыми правилами.