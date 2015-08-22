«Марсель» ведет переговоры по трансферу защитника «Манчестер Сити»

Агент защитника «Манчестер Сити» Джейсона Денайе подтвердил ведение переговоров по аренде перспективного игрока, который будет иметь мало практики из-за прихода в команду Николаса Отаменди.

«Я могу подтвердить, что «Марсель» заинтересован в Денайе, и мы имели с французским клубом положительные контакты, – цитирует Foot Mercato агента. – Сейчас «Сити» должен сказать свое слово по этому поводу. И другие клубы тоже со мной связывались. Помимо «Марселя», например, это один турецкий клуб. Они выходили на связь и с «Сити».

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