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    Джейсон Денайе - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Джейсон
    Фамилия Денайе
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1995 (27 лет)
    Рост 184
    Вес 70
    Стоимость:
    € 14,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2022 1' -89' Лион (Лион) 0:3 Вест Хэм (Лондон)
    07.04.2022 90' -90' Вест Хэм (Лондон) 1:1 Лион (Лион)
    17.03.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Порту (Порту)
    09.03.2022 Был в запасе Порту (Порту) 0:1 Лион (Лион)
    25.11.2021 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 1:3 Лион (Лион)
    04.11.2021 1' -90' Лион (Лион) 3:0 Спарта (Прага)
    21.10.2021 1' -90' Спарта (Прага) 3:4 Лион (Лион)
    16.09.2021 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 0:2 Лион (Лион)
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