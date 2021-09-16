|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2022
|1' -89'
|Лион (Лион)
|0:3
|Вест Хэм (Лондон)
|07.04.2022
|90' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Лион (Лион)
|17.03.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Порту (Порту)
|09.03.2022
|Был в запасе
|Порту (Порту)
|0:1
|Лион (Лион)
|25.11.2021
|Был в запасе
|Брондбю (Бреннбю)
|1:3
|Лион (Лион)
|04.11.2021
|1' -90'
|Лион (Лион)
|3:0
|Спарта (Прага)
|21.10.2021
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|3:4
|Лион (Лион)
|16.09.2021
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:2
|Лион (Лион)