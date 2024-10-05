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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Таавун - Аль-Фат
Аль-Таавун - Аль-Фат: обзор матча 05 октября 2024
Аль-Таавун
05.10.2024, суббота, 18:25
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Фат
45+3'
М. Барроу
81'
Ж. Педро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Таавун - Аль-Фат
Замена
В. Аль-Ахмед
️️️️
Ф. Аль-Абдулразик
84'
Замена
А. Адам
️️️️
Ж. Педро
84'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Педро
Пас отдал
С. Мандаш
81'
72'
Желтая карточка
Джанини
Замена
Матеус
️️️️
М. Барроу
57'
56'
Замена
А. Сбаи
️️️️
М. Аль-Фухаид Салах
Замена
R. Rivas
️️️️
А. Салех Бахусайн
46'
ГОЛ! 1:0!
М. Барроу
Пас отдал
С. Аль-Нассер
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
С. Бендебка
Желтая карточка
С. Мандаш
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
1
Маилсон
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К)
ОП
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
27
Султан Мандаш
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
28
Софьян Бендебка
ОП
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
66
Naif Masoud
ЦП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
22
Renne Rivas
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
10
Матеус
ПВ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Маилсон
19
Аль-Абдулразик
5
Жиротто
93
Аль-Салули
18
Эль-Махдиуи
6
Аль-Фархан
29
Бахусайн
6
Аль-Нассер
27
Мандаш
9
Педро
99
Барроу
3-2-2-1-2
1
Саппанош
64
Денайе
17
Саадан
12
Аль-Кунайдыри
28
Бендебка
14
Аль-Фухаид Салах
66
96
10
Зелараян
21
Джанини
29
Аль-Масуд
19
Аль-Абдулразик
23
Аль-Ахмед
23
Аль-Ахмед
19
Аль-Абдулразик
29
Бахусайн
22
22
29
Бахусайн
99
Барроу
10
Матеус
10
Матеус
99
Барроу
9
Педро
9
Адам
9
Адам
9
Педро
14
Аль-Фухаид Салах
10
Сбаи
10
Сбаи
14
Аль-Фухаид Салах
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Фат
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
32
Мутеб Аль-Муфарриж
ЦЗ
18
Lucas Chávez
ЦП
47
Abdulmalik Al Harbi
ЦФ
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Фат
1
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
11
Офсайды
2
2
Количество передач
424
416
Сейвы
3
4
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Таавун
- : -
03.12.2026
Абха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Таавун
1 : 1
31.10.2026
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Рияд
2 : 1
24.10.2026
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Таавун
0 : 1
20.10.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Дирия
1 : 1
17.10.2026
Аль-Таавун
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Информация о матче
Главный судья:
Majed Mohammed Al-Shamrani, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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