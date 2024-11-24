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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Иттихад - Аль-Фат
Аль-Иттихад - Аль-Фат: обзор матча 24 ноября 2024
Аль-Иттихад
24.11.2024, воскресенье, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Аль-Фат
58'
Фабиньо
90'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Иттихад - Аль-Фат
ГОЛ! 2:0!
У. Ауа
Пас отдал
А. Аль-Обуд
90'
Замена
М. Факихи
️️️️
М. Митай
87'
85'
Желтая карточка
A. Safuq Al-Enezi
81'
Замена
A. Safuq Al-Enezi
️️️️
Д. Денайе
Замена
А. Аль-Обуд
️️️️
С. Аль-Шехри
78'
68'
Замена
A. Al Julaydan
️️️️
Н. Аль-Муса
68'
Замена
А. Сбаи
️️️️
S. Al-Shurafa
Замена
Х. Кадеш
️️️️
А. Саид
59'
ГОЛ! 1:0!
Фабиньо
Пас отдал
М. Митай
58'
45'
Замена
O. Al-Othman
️️️️
М. Аль-Фухаид Салах
37'
Желтая карточка
Н. Аль-Муса
Желтая карточка
А. Саид
32'
30'
Желтая карточка
М. Аль-Фухаид Салах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Фабиньо
(К)
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
55
Mateo Borrell
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
10
Амин Сбаи
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Райкович
2
Митай
6
Аль-Муса
13
Шанкити
2
Перейра
6
Фабиньо
91
Канте
77
Саид
10
Ауа
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
4-2-2-1-1
1
Саппанош
64
Денайе
17
Саадан
24
12
Аль-Кунайдыри
14
Аль-Фухаид Салах
28
Бендебка
8
Аль-Муса
96
11
Батна
49
2
Митай
42
Факихи
42
Факихи
2
Митай
77
Саид
15
Кадеш
15
Кадеш
77
Саид
11
Аль-Шехри
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
11
Аль-Шехри
8
Аль-Муса
32
32
8
Аль-Муса
64
Денайе
93
93
64
Денайе
14
Аль-Фухаид Салах
88
88
14
Аль-Фухаид Салах
49
10
Сбаи
10
Сбаи
49
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Фат
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
55
Mateo Borrell
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
55
Mateo Borrell
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Фат
1
3
Всего ударов по воротам
17
4
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
14
8
Офсайды
3
1
Количество передач
579
384
Сейвы
1
2
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттихад
1 : 0
27.11.2026
Неом
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Абха
1 : 1
30.10.2026
Аль-Иттихад
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Нефтчи
1 : 2
26.10.2026
Аль-Иттихад
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Информация о матче
Главный судья:
Sultan Al-Harbi, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Абдулла Спортс Сити
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