Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Халидж
Аль-Фат - Халидж: обзор матча 09 ноября 2024
Аль-Фат
09.11.2024, суббота, 17:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Халидж
90+9'
М. Батна
55'
А. Аль-Салем
87'
А. Аль-Салем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Халидж
ГОЛ! 1:2!
М. Батна
90'
+9
90'
+6
Замена
Х. Аль-Дубаис
️️️️
А. Аль-Салем
87'
ГОЛ! 0:2!
А. Аль-Салем
Пас отдал
С. Абу Аль-Шамат
Желтая карточка
М. Батна
80'
Замена
Д. Денайе
️️️️
A. Al Dohaim
79'
Замена
O. Al-Othman
️️️️
A. Safuq Al-Enezi
79'
74'
Желтая карточка
С. Аль-Хамсл
72'
Желтая карточка
М. Тиссеран
66'
Замена
Х. Аль-Сумайри
️️️️
М. Хамзи
66'
Замена
С. Абу Аль-Шамат
️️️️
Ф. Мартинш
Замена
S. Ayman Alzaid
️️️️
S. Al-Shurafa
59'
Замена
Н. Аль-Муса
️️️️
М. Аль-Фухаид Салах
56'
55'
ГОЛ! 0:1!
А. Аль-Салем
Пас отдал
Х. Нарей
47'
Желтая карточка
М. Аль-Хабрани
Замена
М. Батна
️️️️
А. Сбаи
46'
Желтая карточка
С. Бендебка
31'
25'
Желтая карточка
Д. Курбелис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
28
Софьян Бендебка
ОП
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
10
Амин Сбаи
ЦФ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
5
Педру Ребошу
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К)
ЛВ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Халед Нарей
ПВ
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
8
Нух Аль-Муса
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Халидж
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
88
Халед Аль-Сумайри
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
3-2-2-1-2
1
Саппанош
12
Аль-Кунайдыри
17
Саадан
24
28
Бендебка
14
Аль-Фухаид Салах
15
Баатия
93
10
Зелараян
49
10
Сбаи
4-1-3-2
23
Сехич
39
Аль-Хамсл
3
Аль-Хабрани
5
Ребошу
32
Тиссеран
6
Курбелис
7
Нарей
7
Фортунис
10
Мартинш
15
Хамзи
9
Аль-Салем
24
64
Денайе
64
Денайе
24
14
Аль-Фухаид Салах
8
Аль-Муса
8
Аль-Муса
14
Аль-Фухаид Салах
93
88
88
93
49
96
96
49
10
Сбаи
11
Батна
11
Батна
10
Сбаи
9
Аль-Салем
77
Аль-Дубаис
77
Аль-Дубаис
9
Аль-Салем
15
Хамзи
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
15
Хамзи
10
Мартинш
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
10
Мартинш
Остались в запасе
Аль-Фат
Халидж
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Остались в запасе
96
Марван Аль-Хайдари
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Фат - Халидж
2
4
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
14
Офсайды
1
0
Количество передач
453
355
Сейвы
3
4
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Халидж
- : -
04.12.2026
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Холуд
2 : 1
27.11.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Халидж
4 : 2
29.10.2026
Аль-Хазм
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Ахли
4 : 1
23.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Халидж
2 : 0
15.10.2026
Аль-Фейха
Информация о матче
Главный судья:
Faisal Suleiman Al-Balawi, Saudi Arabia
Стадион:
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa
Новости команд
Все
Аль-Фат
Халидж
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Халиджа» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Хиляля» и «Аль-Фатеха» на победу в матче 12-го тура
30 октября
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Аль-Хиляль» – «Аль-Фат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Хиляля» и «Аль-Фатеха» на победу в матче 12-го тура
30 октября
«Аль-Фатех» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
17 октября
«Аль-Фат» – «Аль-Ахли»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 9 октября 2026
9 октября
«Аль-Фат» – «Аль-Ахли»: кризисный клуб против гостевой машины – спасет ли «Аль-Фат» смена тренера?
8 октября
Высшая лига: шансы «Аль-Холуда» и «Халиджа» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
Высшая лига: шансы «Халиджа» и «Аль-Хазма» на победу в матче 12-го тура
28 октября
«Аль-Ахли» – «Аль-Халидж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Аль-Фатех» – «Аль-Халидж»: кто победит в матче 10 тура Высшей лиги Саудовской Аравии 2026/2027
17 октября
«Халидж» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+