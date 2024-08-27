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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Фат - Аль-Ахли
Аль-Фат - Аль-Ахли: обзор матча 27 августа 2024
Аль-Фат
27.08.2024, вторник, 18:45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Аль-Ахли
54'
Джанини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Фат - Аль-Ахли
Замена
A. Al Dohaim
️️️️
Л. Зелараян
86'
86'
Замена
Х. Асири
️️️️
Р. Фирмино
74'
Замена
Ф. Аль-Бурайкан
️️️️
А. Дариси
Замена
S. Al-Shurafa
️️️️
Джанини
70'
Замена
М. Аль-Фухаид Салах
️️️️
Н. Аль-Муса
70'
Замена
S. Ayman Alzaid
️️️️
С. Бендебка
63'
62'
Замена
Александер
️️️️
З. Мубарак Аль-Джоани
62'
Замена
С. Аль-Набит
️️️️
Г. Вейга
ГОЛ! 1:0!
Джанини
Пас отдал
Н. Аль-Муса
54'
49'
Желтая карточка
А. Маджраши
Замена
М. Батна
️️️️
A. Safuq Al-Enezi
46'
Желтая карточка
С. Баатия
26'
20'
Желтая карточка
М. Демирал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
32
Ahmed Al Julaydan
ЦЗ
17
Марван Саадан
(К)
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
28
Софьян Бендебка
ОП
15
Саид Баатия
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Ахли
16
Эдуар Менди
ВР
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
10
Габриэль Вейга
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Роберто Фирмино
(К)
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
ОП
77
Ali Salah Aljassem
ЦП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
11
Мурад Батна
ПВ
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
5
Александер
ОП
40
Али Аль-Асмари
ОП
19
Хайтам Асири
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Саппанош
32
17
Саадан
64
Денайе
28
Бендебка
15
Баатия
88
8
Аль-Муса
93
10
Зелараян
21
Джанини
4-1-3-1-1
16
Менди
27
Маджраши
3
Ибаньес
28
Демирал
6
Аль-Хурайджи
30
Аль-Джоани
10
Вейга
19
Кессье
17
Дариси
26
Марез
9
Фирмино
10
Зелараян
24
24
10
Зелараян
8
Аль-Муса
14
Аль-Фухаид Салах
14
Аль-Фухаид Салах
8
Аль-Муса
28
Бендебка
96
96
28
Бендебка
93
11
Батна
11
Батна
93
21
Джанини
49
49
21
Джанини
30
Аль-Джоани
5
Александер
5
Александер
30
Аль-Джоани
10
Вейга
8
Аль-Набит
8
Аль-Набит
10
Вейга
9
Фирмино
19
Асири
19
Асири
9
Фирмино
17
Дариси
9
Аль-Бурайкан
9
Аль-Бурайкан
17
Дариси
Остались в запасе
Аль-Фат
Аль-Ахли
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
77
Ali Salah Aljassem
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
4
Зияд Махер Аль-Джари
ЦЗ
77
Ali Salah Aljassem
ЦП
Остались в запасе
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
37
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
40
Али Аль-Асмари
ОП
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Фат - Аль-Ахли
1
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
9
Офсайды
1
5
Количество передач
303
410
Сейвы
5
2
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Матчи команд
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Информация о матче
Стадион:
Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa
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