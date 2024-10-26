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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Раед - Аль-Фат
Аль-Раед - Аль-Фат: обзор матча 26 октября 2024
Аль-Раед
26.10.2024, суббота, 18:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Фат
45+2'
П. Саппанош (АГ)
65'
М. Саадан (АГ)
85'
A. Safuq Al-Enezi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Раед - Аль-Фат
Замена
A. Hazazi
️️️️
М. Аль-Давсари
90'
+11
Желтая карточка
М. Саньор
90'
+9
Замена
Я. Сунбул
️️️️
А. Саюд
90'
+2
Замена
А. Аль-Юсеф
️️️️
М. Фузаир
90'
+1
85'
ГОЛ! 2:1!
A. Safuq Al-Enezi
Пас отдал
S. Al-Shurafa
82'
Замена
S. Al-Shurafa
️️️️
S. Ayman Alzaid
82'
Замена
A. Safuq Al-Enezi
️️️️
Н. Аль-Муса
78'
Желтая карточка
A. Al Dohaim
73'
Замена
А. Сбаи
️️️️
O. Al-Othman
Замена
N. Sahli
️️️️
З. Хавсави
70'
Желтая карточка
З. Хавсави
69'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Саадан
65'
63'
Желтая карточка
М. Саадан
Желтая карточка
С. Джамаан Аль-Амри
62'
Желтая карточка
М. Абид
47'
46'
Замена
A. Al Dohaim
️️️️
Д. Денайе
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Саппанош
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
O. Al-Othman
Желтая карточка
A. Qasmi
30'
26'
Желтая карточка
S. Ayman Alzaid
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Раед
50
Мешари Саньор
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
94
Мубарак Аль-Радже
ЦЗ
16
Ayoub Qasmi
ЦЗ
27
Халед Аль-Собеаи
ЦЗ
23
Мохаммед Аль-Давсари
ПЗ
11
Салех Джамаан Аль-Амри
ЛВ
17
Мехди Абид
ЦП
18
Найеф Азази
ЦП
10
Амир Саюд
АП
10
Мохаммед Фузаир
(К)
ПВ
Аль-Фат
1
Петер Саппанош
ВР
12
Мохаммед Аль-Кунайдыри
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
17
Марван Саадан
ЦЗ
14
Мохаммед Аль-Фухаид Салах
(К)
ОП
28
Софьян Бендебка
ОП
8
Нух Аль-Муса
ЦП
88
Othman Al-Othman
ЦП
96
Suhayb Ayman Alzaid
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
21
Джанини
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Аль-Раед
30
Saleh Alohaymid
ВР
13
Абдулла Аль-Юсеф
ЛЗ
4
A. Hazazi
ЦЗ
45
Яхья Сунбул
ПЗ
25
Omar Shami
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
41
Nawaf Sahli
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Аль-Фат
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
24
Amaar Al Dohaim
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
93
Abdullah Safuq Al-Enezi
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
49
Saad Al-Shurafa
ЦФ
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
10
Амин Сбаи
ЦФ
3-2-2-3
50
Саньор
94
Аль-Радже
16
27
Аль-Собеаи
2
Хавсави
23
Аль-Давсари
17
Абид
18
Азази
11
Аль-Амри
10
Саюд
10
Фузаир
3-2-3-1-1
1
Саппанош
64
Денайе
17
Саадан
12
Аль-Кунайдыри
14
Аль-Фухаид Салах
28
Бендебка
8
Аль-Муса
88
96
10
Зелараян
21
Джанини
10
Фузаир
13
Аль-Юсеф
13
Аль-Юсеф
10
Фузаир
23
Аль-Давсари
4
4
23
Аль-Давсари
10
Саюд
45
Сунбул
45
Сунбул
10
Саюд
2
Хавсави
41
41
2
Хавсави
64
Денайе
24
24
64
Денайе
8
Аль-Муса
93
93
8
Аль-Муса
96
49
49
96
88
10
Сбаи
10
Сбаи
88
Остались в запасе
Аль-Раед
Аль-Фат
30
Saleh Alohaymid
ВР
25
Omar Shami
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
30
Saleh Alohaymid
ВР
25
Omar Shami
ЦП
42
Анас Аль-Захрани
ЦП
9
Раед Аль-Гамди
ЦФ
90
Thamer Al Khaibri
ЦФ
Остались в запасе
94
Waled Al Enazi
ВР
82
Hussain Al Zarie
ЦЗ
66
Naif Masoud
ЦП
80
Faisal Al Abdulwahed
ЦП
29
Али Аль-Масуд
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Аль-Раед - Аль-Фат
5
4
Всего ударов по воротам
11
21
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
4
10
Нарушения
16
13
Офсайды
1
0
Количество передач
374
368
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
4
12
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
13
Матчи команд
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Раед
1 : 2
26.05.2025
Аль-Холуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
1 : 0
22.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Раед
1 : 3
15.05.2025
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Дамак
1 : 0
11.05.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Раед
3 : 5
07.05.2025
Аль-Хиляль
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
- : -
05.12.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Фат
1 : 0
26.11.2026
Аль-Рияд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Фат
1 : 3
22.10.2026
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат
2 : 3
18.10.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Хазм
2 : 3
15.10.2026
Аль-Фат
Информация о матче
Главный судья:
Fareeh Al Jaloud, Saudi Arabia
Стадион:
Кинг Абдулла Спорт Сити
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