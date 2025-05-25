26 мая на стадионе Al Raid Club Stadium в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся аутсайдер чемпионата «Аль-Раед» и середняк «Аль-Холуд». Для хозяев это последняя возможность завершить неудачный сезон с победой. Команда прочно заняла последнее место и лишилась шансов на спасение, но захочет порадовать болельщиков на прощание. «Аль-Холуд», в свою очередь, уже гарантировал себе место в лиге и может позволить себе сыграть свободно, с акцентом на атаку.

«Аль-Раед»

Сезон для «Аль-Раеда» обернулся полным провалом – всего 21 очко после 33 туров и последнее, 18-е место. Команда проиграла 5 матчей подряд, при этом в каждой из этих встреч пропускала – всего 14 голов, что даeт в среднем 2.80 за игру. При этом атака работает нестабильно, но не молчит: 7 голов за 5 игр, средний показатель 1.40.Лидером остаeтся Карим Эль-Беркауи с 12 мячами, однако его усилий недостаточно, чтобы компенсировать слабую оборону. Домашние матчи для команды в последнее время также не приносят результатов – 1:3 от «Аль-Иттихада», 3:5 от «Аль-Хилаля» и ничем не примечательная игра против «Дамака».

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» занимает 11-е место и набрал 37 очков. Команда завершает сезон уверенно, выиграв два из трeх последних матчей: 2:0 над «Аль-Фейхой» и 1:0 над «Аль-Иттифаком». При этом в 4 последних турах команда стабильно забивает, хоть и немного – 5 голов за 5 матчей, в среднем 1.00 за игру.Лучшим снайпером является Мизьян Маолида (15 голов), и он остаeтся главной угрозой для обороны соперника. При этом на выезде команда явно не блистает: 8 поражений подряд в гостях – тревожная серия, которая может сказаться на уверенности игроков и качестве игры под давлением трибун.

Факты о командах:

«Аль-Раед»

Проигрывает в 5 последних матчах

В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.80 гола за игру

Карим Эль-Беркауи – 12 голов в сезоне

«Аль-Холуд»

Забивает в 4 матчах подряд

В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

Проигрывает 8 последних матчей в гостях

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 1 Забитых мячей 2 1 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур Аль-Холуд 2 : 1 Аль-Раед

Прогноз на матч «Аль-Раед» – «Аль-Холуд»

Несмотря на неудачные выступления обеих команд, матч может получиться результативным. «Аль-Раед» играет дома и, скорее всего, пойдeт вперeд, чтобы достойно завершить сезон. Учитывая слабую оборону обеих сторон и мотивацию атаковать, есть основания ждать обмена голами. Однако нестабильная форма гостей в выездных встречах даeт небольшое преимущество хозяевам.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Раеда».

Рекомендованные ставки: