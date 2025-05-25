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Прогноз на точный счёт матча «Аль-Раед» – «Аль-Холуд»: Высшая лига, 26 мая 2025

25 мая 2025 10:58
Аль-Раед - Аль-Холуд
26 мая 2025, понедельник 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
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6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Раеда»
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26 мая на стадионе Al Raid Club Stadium в рамках 34-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии встретятся аутсайдер чемпионата «Аль-Раед» и середняк «Аль-Холуд». Для хозяев это последняя возможность завершить неудачный сезон с победой. Команда прочно заняла последнее место и лишилась шансов на спасение, но захочет порадовать болельщиков на прощание. «Аль-Холуд», в свою очередь, уже гарантировал себе место в лиге и может позволить себе сыграть свободно, с акцентом на атаку.

«Аль-Раед»

Сезон для «Аль-Раеда» обернулся полным провалом – всего 21 очко после 33 туров и последнее, 18-е место. Команда проиграла 5 матчей подряд, при этом в каждой из этих встреч пропускала – всего 14 голов, что даeт в среднем 2.80 за игру. При этом атака работает нестабильно, но не молчит: 7 голов за 5 игр, средний показатель 1.40.Лидером остаeтся Карим Эль-Беркауи с 12 мячами, однако его усилий недостаточно, чтобы компенсировать слабую оборону. Домашние матчи для команды в последнее время также не приносят результатов – 1:3 от «Аль-Иттихада», 3:5 от «Аль-Хилаля» и ничем не примечательная игра против «Дамака».

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» занимает 11-е место и набрал 37 очков. Команда завершает сезон уверенно, выиграв два из трeх последних матчей: 2:0 над «Аль-Фейхой» и 1:0 над «Аль-Иттифаком». При этом в 4 последних турах команда стабильно забивает, хоть и немного – 5 голов за 5 матчей, в среднем 1.00 за игру.Лучшим снайпером является Мизьян Маолида (15 голов), и он остаeтся главной угрозой для обороны соперника. При этом на выезде команда явно не блистает: 8 поражений подряд в гостях – тревожная серия, которая может сказаться на уверенности игроков и качестве игры под давлением трибун.

Факты о командах:

«Аль-Раед»

  • Проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.80 гола за игру
  • Карим Эль-Беркауи – 12 голов в сезоне

«Аль-Холуд»

  • Забивает в 4 матчах подряд
  • В среднем 1.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • Проигрывает 8 последних матчей в гостях

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
1
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Холуд
2 : 1
25.01.2025
Аль-Раед

Прогноз на матч «Аль-Раед» – «Аль-Холуд»

Несмотря на неудачные выступления обеих команд, матч может получиться результативным. «Аль-Раед» играет дома и, скорее всего, пойдeт вперeд, чтобы достойно завершить сезон. Учитывая слабую оборону обеих сторон и мотивацию атаковать, есть основания ждать обмена голами. Однако нестабильная форма гостей в выездных встречах даeт небольшое преимущество хозяевам.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Аль-Раеда».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Аль-Раеда» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Аль-Раеда» больше 1.5 – коэффициент 2.20

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Аль-Раеда»
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Автор: Мещеряков Денис
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Холуд Аль-Раед
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