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Прогноз на точный счет матча «Аль-Раед» – «Аль-Иттихад»: Высшая лига Саудовской Аравии, 15 мая 2025

14 мая 2025 11:45
Аль-Раед - Аль-Иттихад
15 мая 2025, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
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6.23
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Иттихад»
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15 мая 2025 года на стадионе King Abdullah Sport City в Эр-Рияде состоится матч Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Раэд» и «Аль-Иттихадом». «Аль-Раэд» борется за выживание в турнире, занимая 18-е место, в то время как «Аль-Иттихад» сражается за чемпионство, находясь на вершине турнирной таблицы. Этот матч обещает быть интересным, так как у обеих команд есть свои сильные стороны и проблемы, которые будут определять исход встречи.

«Аль-Раэд»

«Аль-Раэд» набрал всего 21 очко и занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда испытывает серьезные проблемы как в атаке, так и в обороне. В последних 5 матчах «Аль-Раэд» забил 10 голов, что в среднем составляет 2 гола за матч, но также пропустил 12 голов, что дает в среднем 2.40 гола за игру. «Аль-Раэд» не выиграл в последних трех играх и продолжает бороться за выживание. Лучший бомбардир команды – Карим Эль-Беркауи с 12 голами в 23 матчах, и его роль в атаке будет крайне важной для команды в этом матче. Однако оборона остаeтся слабым звеном, что создаeт дополнительные сложности в противостоянии с сильными соперниками, такими как «Аль-Иттихад».

«Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» продолжает вести борьбу за чемпионский титул, занимая 1-е место с 74 очками после 31 тура. В последних 5 играх они забили 11 голов и пропустили 6, что даeт в среднем 2.20 гола за матч и 1.20 пропущенных. В атаке команда выглядит сильной, с таким бомбардиром как Карим Бензема, который забил 23 гола в 31 матче. В последних трех играх «Аль-Иттихад» одержал победы и продемонстрировал уверенность в атакующих действиях. Однако проблемы в обороне остаются, так как команда пропускает голы в каждом из последних матчей. Несмотря на это, «Аль-Иттихад» будет фаворитом встречи, и его задача – победить в предстоящем матче для продолжения борьбы за титул.

Факты о командах:

«Аль-Раэд»

  • Занимает 18-е место с 21 очком.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за матч и пропускает 2.40.
  • Не выигрывает в 3 последних матчах.
  • Лучший бомбардир – Карим Эль-Беркауи (12 голов в 23 матчах).

«Аль-Иттихад»

  • Занимает 1-е место с 74 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.20 гола за матч и пропускает 1.20.
  • Побеждает в 3 последних матчах.
  • Лучший бомбардир – Карим Бензема (23 гола в 31 матче).

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
4
Забитых мячей
8
1.33
В среднем за матч
2.67
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Иттихад
4 : 1
16.01.2025
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Иттихад
1 : 3
23.12.2023
Аль-Раед
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Раед
0 : 3
14.08.2023
Аль-Иттихад

Прогноз на матч «Аль-Раэд» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» выглядит явным фаворитом встречи. Команда значительно сильнее в атаке и имеет высокие шансы на победу. Однако «Аль-Раэд» на своем поле может оказать сопротивление, так как они активно атакуют, несмотря на проблемы в обороне. Мы ожидаем, что «Аль-Иттихад» возьмет верх в этом поединке, но «Аль-Раэд» может забить хотя бы один гол, учитывая их активную игру в атаке.

Прогноз на точный счeт: Победа «Аль-Иттихад» с результатом 3:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Аль-Иттихад» – коэффициент 6.23
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Аль-Иттихад» больше 2.5 – коэффициент 1.90

6.23
Точный счёт 3:1 в пользу «Аль-Иттихад»
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Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Раед
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